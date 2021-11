Jessica Selassié “Sono stata con una persona troppo famosa”/ Confessione choc

Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 2021 si è lasciata andare ad una serie di confessioni. La principessa etiope, discendente dall’omonima dinastia che regnò in Etiopia fino al 1974, è stata oramai separata dalla sorella Clarissa e Lulù diventando concorrente unico di questa sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. Da quando sono state ‘separate’ le tre sorelle Selassié stanno regalando momenti di tensione all’interno della casa. In particolare proprio Jessica durante un momento di chiacchiera con Soleil Sorge si è lasciata scappare alcune commenti sulla ex coinquilina Jo Squillo.

“Jo era una accumulatrice seriale e mi faceva paura!” – ha detto Jessica precisando – “si portava tutto in stanza”. La Sorge ha confermato le parole della principessa con fare divertito. Tra le due sembra essere scattata una forte complicità e amicizia nonostante alcune incomprensione. La loro passione per la cucina le ha portate a trascorrere molto tempo ai fornelli conoscendosi meglio.

Jessica Selassié: “sono stata con una persona troppo famosa”

Non solo, Jessica Selassié nella casa del Grande Fratello Vip 2021 si è sbottonata parlando anche della sua vita privata e facendo delle confessioni inaspettate. “L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me…” – ha detto la concorrente aggiungendo – “tra di noi c’era tanta attrazione e stima…”. Non solo, parlando con Francesca Cipriani la principessa etiope ha confessato: “è l’unica persona che ho avuto in questi 5 anni…Tante mie amiche andavano con i ragazzi appena conosciuti. Io però non riesco, non ce la faccio proprio. Da una parte invidio chi lo fa”.

Il motivo è sicuramente legato alla pandemia da Coronavirus che ha stravolto le vite di tutti noi come ha confermato anche la concorrente del GF VIP: “ovviamente la pandemia non ha aiutato. Dove vai? Al cinema non puoi andare, nei locali nemmeno, non si poteva fare niente…”.

