Jessica Selassiè, sospetti su Delia Duran e Alex Belli/ “Ecco cosa accadrà lunedì”

Con l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip 2021, avvenuto ufficialmente durante la diretta di ieri, torna ad essere preponderante la figura di Alex Belli nella dimora più spiata d’Italia. Gli autori del programma sanno che il pubblico è ancora molto interessato al triangolo completato da Soleil Sorge, e di conseguenza hanno fatto entrare l’attrice sudamericana, moglie dell’amico “artistico” di Sole. Un copione già scritto come sottolineano gli stessi concorrenti del Gf Vip edizione 2021-2022, un progetto esternato anche nelle scorse ore, subito dopo la diretta, da Jessica Selassiè.

Dopo l’ingresso di Delia, parlando al tavolo assieme a Soleil, Alessandro Basciano, Giacomo Urtis e Giucas Casella, ha spiegato: “Dall’uscita ad oggi c’è sempre stato (riferendosi ad Alex Belli ndr). Sicuramente lunedì ci sarà lo scontro tra Soleil, Delia e Alex dove lui dirà: ‘fate pace perché il mondo ha bisogno di questa amicizia’”. D’accordo proprio la Sorge, che replica: “Hanno fatto entrare pure la moglie qui dentro per continuare a far parlare Alex. Adesso mi riprendo un paio di giorni e poi… ciao!”.

JESSICA SOLEIL E LA PREVISIONE SU DELIA DURAN E ALEX BELLI: LA REPLICA DI BASCIANO

Proprio Soleil è apparsa quella più provata dall’ingresso dirompente nella casa di Delia Duran, avendo avuto anche un momento di forte tristezza, con tanto di lacrime e sfogo all’amico Davide Silvestri.

Alessandro Basciano, come spiegato sopra, al tavolo con Jessica e Soleil, ha invece ironizzato: “Io mi metto i tappi e la mascherina in puntata. Lo facciamo tutti?”. Sicuramente l’arrivo di Delia Duran ha movimentato un po’ le dinamiche di una casa che già aveva molte problematiche di suo a causa dei due netti schieramenti che si sono creati negli ultimi giorni. Fino ad ora l’unica che pare la stia appoggiando è Miriana Trevisan, ma non è da escludere che nei prossimi giorni alcuni detrattori di Soleil potrebbero avvicinarsi alla moglie di Alex Belli come dispetto: staremo a vedere quello che succederà.

