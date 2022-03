Jessica Selassiè tronista a Uomini e donne?/ Rumors sulla versione vip…

Uomini e donne, Jessica Selassiè in lizza per il posto di tronista dopo il Grande fratello vip

Ha appassionato i telespettatori del Grande fratello vip con la sua ricerca disperata dell’amore tramutatasi in un legame intimo stretto con Barù Gaetani nella Casa, e ora, reduce dal trionfo con tanto di record storico di preferenze del pubblico tv espresse per lei al televoto indetto sul vincitore del reality, Jessica Selassiè è in procinto di salire al trono di Uomini e donne. O almeno questo è stando all’indiscrezione lanciata in rete dal sempre beninformato Amedeo Venza: secondo il comunicato diramato via social dal blogger ed esperto di gossip, nel dettaglio, la Princess del trio etiope di sorelle Selassiè è indicata come probaile futura tronista, che potrebbe succedere al trono del dating-show di Maria De Filippi, che ora – nella versione classica – vede tronisti in carica Matteo Ranieri, Luca Salatino e la neo tronista Veronica Rimondi. E c’è dell’altro.

Jessica Selassiè prima tronista di Uomini e donne vip? Il rumor impazza sulla vincitrice del Grande fratello vip 6

L’indiscrezione sul possibile debutto di Jessica Selassiè al trono di Uomini e donne, in qualità di tronista, sta letteralmente circumnavigando la rete e mandando in visibilio i fan della vincitrice del Grande fratello vip 6, in particolare il fandom dei Jeru (così come vengono chiamati Jessica Selassiè e Barù Gaetani dai supporters che farebbero passi falsi per vederli formare una coppia fissa). E, intanto, in rete si fa strada l’ipotesi formulata dal web che vedrebbe in cantiere per la produttrice e conduttrice di Uomini e donne, Maria De Filippi, il format Uomini e donne vip, uno spin-off del dating-show dedicato alle celebrità, che possa debuttare con la prima vociferata erede al trono, Jessica Selassiè. Che quindi la trionfatrice del Grande fratello vip possa a breve avere l’ennesima chance in tv, volta a coronare il suo sogno, di trovare l’amore?

Nell’attesa delle risposte ai punti interrogativi del momento sul conto di Jessica, intanto, va sottolineato che i “Jeru” non potranno avere un futuro di coppia a dispetto delle aspettative maturate dai loro fan, sulla base dell’attrazione fisica palesatasi tra loro, Jessica Selassiè e Barù Gaetani, nella Casa più spiata d’Italia. Questo perché, in un intervento di coppia post-Gf vip 6 rilasciato a Verissimo, Barù ha chiarito di nutrire un sentimento d’amicizia per Jessica, seppur ammettendo di sentirsi attratto fisicamente da lei, per poi palesare di non essere intenzionato al momento ad impegnarsi sentimentalmente in un rapporto di coppia fisso. Ragion per cui la timoniera di casa Verissimo, Silvia Toffanin, esorta Jessica Selassiè a voltare pagina nella sua vita e a proseguire la sua ricerca dell’amore, che chiaramente non sarà Barù.

