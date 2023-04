Jessica, sorella di Nikita Pelizon: sorpresa al GF Vip?/ “Devi imparare a difenderti”

Nikita Pelizon: dal difficile passato al rapporto con sua sorella Jessica

Nikita Pelizon è probabilmente tra i personaggi più emblematici dell’edizione 2023 del GF Vip. Una vera e propria veterana di questa stagione televisiva; capace di reggere l’urto contro innumerevoli nomination – con annessi scontri al televoto – per una cavalcata trionfale che l’ha portata a giocarsi le ultime carte per la finale di questa sera. La serata conclusiva del reality condotto da Alfonso Signorini sarà certamente caratterizzata da innumerevoli sorprese e alla festa potrebbe prendere parte anche Jessica, sorella di Nikita Pelizon.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 3 aprile 2023: le cinquine

Già nelle scorse puntate, tramite un video messaggio, Jessica Pelizon era intervenuta in supporto di sua sorella Nikita con un pensiero davvero commovente che aveva generato l’emozione della diretta interessata. Chiaramente, in vista della finale del GF Vip è lecito aspettarsi una presenza corposa di affetti e familiari; la sorella di Nikita Pelizon potrebbe dunque varcare la porta rossa per un saluto diretto e un messaggio ancor più emblematico per l’ultimo sforzo verso l’atto finale del reality.

Alberto Brambilla: "Spesa assistenziale va tagliata"/ "C'è un esercito di manodopera"

Jessica, sorella di Nikita Pelizon: “Ogni tanto devi sapere rispondere!”

Più volte nel corso dei mesi al GF Vip, Nikita Pelizon ha menzionato non solo la sua storia fatta di sofferenze e risalita, ma anche il grande rapporto che la lega a sua sorella Jessica. Quest’ultima ha dato seguito alle parole d’amore della sorella con un toccante video messaggio che ha commosso non solo la diretta interessata ma anche milioni di telespettatori.

“Ciao puzzola, noi qua stiamo benissimo sia io che la creatura: sono fierissima di te, hai dimostrato in tante situazioni di saperti comportare proprio in maniera super elegante“. Iniziò così il video messaggio di Jessica per sua sorella Nikita Pelizon, sottolineando la notizia della gravidanza che renderà nuovamente zia la concorrente del GF Vip. In quell’occasione, oltre alle consuete parole al miele, la sorella di Nikita colse l’occasione per un monito importante: “Ogni tanto, consiglio mio: devi anche saperti difendere, non puoi sempre lasciarti attaccare! Impara anche a rispondere, ti amo tantissimo!“.

AstraZeneca e il nodo finanziamenti/ La Verità: "30mln per Università ed editori..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA