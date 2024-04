JESSICA TRA MARCELLO E DIEGO A UOMINI E DONNE/ Poi la lite con Jasna: “Sei il nulla”. Caos in studio

Lite tra Marcello Messina e Jasna

Dopo il confronto al centro dello studio di Uomini e Donne, Marcello Messina, tornato ad accomodarsi nel parterre, non nasconde di essere infastidito dalla presenza di Jasna. “Credo che dopo le parole di Jasna sarà sempre difficile per me qui“, ammette il cavaliere. Le parole di Marcello scatenano la reazione di Jasna a cui il cavaliere replica stizzito: “Tu per me sei il nulla”. Parole, quelle di Marcello che non piacciono a Cristiano e Gianni Sperti che lo esortano a controllarsi. “Non è bello dire sei il nulla. Continua a portare rispetto a Jasna”, dice Cristiano.

Uomini e donne, Brando Ephrikian frena su Raffaella: "Presto per la convivenza.."/ La verità dopo la scelta

“Jasna non ha mai detto sei il nulla”, interviene Gianni mentre Jasna, stanca di discutere, esorta l’ex a moderare i noti. “Ora hai stancato”, dice Jasna chiudendo l’argomento mentre Marcello lascia lo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Confronto a Uomini e Donne tra Jessica, Marcello e Diego

Maria De Filippi apre la puntata di Uomini e Donne del 22 aprile 2024 chiamando al centro dello studio Jessica, Marcello Messina e Diego Tavani. La conduttrice parte mandando in onda un filmato in cui Marcello e Jessica si accordano per uscire insieme. “Lei è uscita anche con Diego”, annuncia poi Maria al termine del video e chiedendo a Marcello la prima impressione. Messina ammette di esserci rimasto male e Jessica racconta le emozioni vissute con entrambi. “Con Marcello sto bene, ma con Diego sono stata benissimo, mi sono divertita e ho riso tanto”, spiega la dama che poi si sofferma sul rapporto con Marcello.

ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE, PUNTATA 22 APRILE 2024/ Jessica tra Marcello e Diego: caos in studio

“Marcello imposta la conoscenza con più pesantezza. Sembra che lui, con me, si sforzi per ribattere alle critiche ricevute. E’ come se lui voglia dimostrare qualcosa”, spiega la dama. “Non posso controllare tutto”, ribatte Marcello. Maria De Filippi spiega che le parole di Jessica si riferiscono alle parole di Jasna che aveva parlato di poca passione nel loro rapporto. Jasna, a sua volta, puntualizza di aver visto la conoscenza con Jessica forzata.

Jessica e Marcello Messina: rapporto tra alti e bassi a Uomini e Donne

Gianni Sperti, dopo aver ascoltato le parole di Jessica, sottolinea di trovare forzato Marcello anche nell’ammettere di essere infastidito dall’uscita di Jessica con Diego essendo in una fare ancora di conoscenza. “Se faccio ricevo delle critiche, se non faccio ricevo delle critiche”, si lamenta Marcello. Diego, a sua volta, spiega di essere fortemente interessato a Jessica: “Lei mi ha detto che in sette anni in cui ha vissuto Roma non si era mai divertita così. Ho trovato una donna che ha voglia di divertirsi“, spiega Diego.

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: oggi la decisione/ Addio al trono nuovo o inizio con Mario e Pierpaolo

Tina Cipollari, poi, chiede le intenzioni di Jessica e la dama svela di voler continuare ad uscire con Marcello pur non condividendo il suo modo di impostare la relazione. “Che piacciono o no, i miei atteggiamenti sono veri. Quando sono rientrato non mi aspettavo di avere così tanta difficoltà nel rapportarmi con altre donne soprattutto perché c’è una mia ex compagna in studio. Se ho un’emozione verso una donna lo dimostro”, conclude Marcello che poi balla proprio con Jessica. Un ballo che dura pochi secondi perché Jessica, di fronte al silenzio di Marcello, preferisce accomodarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA