Anticipazioni Uomini e donne, puntata 22 aprile 2024/ Ida Platano, nuovi dubbi su Mario dopo l’esterna

Uomini e donne, Tina Cipollari furiosa in studio con Tiziana Riccardi

Prende il via una nuova settimana e, con essa, oggi pomeriggio torna in onda Uomini e donne con una nuova attesissima puntata. Nell’appuntamento andato in onda venerdì scorso a prendersi la scena in studio è stata indubbiamente Tina Cipollari, rivelatasi mattatrice di puntata attraverso numerosi litigi con i protagonisti del programma. L’opinionista ha prima punzecchiato Mario Cusitore, dopo la pace ritrovata con Ida Platano che è uscita in esterna anche con Pierpaolo.

A seguire, ha avuto un duro scontro con Tiziana Riccardi accusandola di essere finta e di non essere venuta nel programma per cercare il vero amore. Si è anche registrato un momento di tensione con Maria De Filippi: l’opinionista ha attaccato anche Sabrina, accusandola di fare sotterfugi e non considerandola del tutto sincera, la conduttrice ha invece preso le difese della Dama in studio.

Intanto oggi pomeriggio, lunedì 22 aprile 2024, va in onda una nuova puntata di Uomini e donne come sempre su Canale 5. Secondo le anticipazioni rivelate da una clip pubblicata sul sito di Witty Tv, in studio Ida Platano ha avuto un doppio confronto con Mario e Pierpaolo, dopo le due esterne avute con i rispettivi corteggiatori. La tronista ha inizialmente mosso alcuni dubbi verso Cusitore e, in particolare, sui sentimenti che lui nutrirebbe nei suoi confronti. “Io sento se uno è innamorato di me…“, si confida Ida tra mille perplessità.

Ben più disteso il confronto con Pierpaolo che, tuttavia, viene attaccato dallo stesso Mario, che lo accusa di aver parlato solo di lui sia durante l’esterna sia durante il confronto in studio. Nel frattempo, per quanto riguarda le dinamiche del Trono Over, Diego ha rivelato di essere uscito in settimana con Jessica, la Dama che ha anche avviato una frequentazione con Marcello Messina. Tuttavia proprio tra Jessica e Marcello qualcosa sembra essersi rotto: una discussione, in cui la Dama lo accusa di essere egoriferito, rischierà di mettere in serio pericolo la loro frequentazione.











