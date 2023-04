Jhonatan Andres Mujica Carrillo, chi è?/ Eliminato all’Isola dei Famosi 2023…

L’Isola dei Famosi 2023, chi è Jhonatan Andres Mujica Carrillo

All’Isola dei Famosi 2023 il cast va componendosi e, tra coloro che potrebbero diventare a tutti gli effetti naufraghi di questa edizione, spicca anche Jhonatan Andres Mujica Carrillo. Cresciuto tra Venezuela e Cile, 27 anni, ha collaborato per i principali brand di moda ed è ora pronto a concedersi un’importante opportunità in televisione. Tuttavia ha dovuto fare i conti con Luca Vetrone, altro papabile nuovo naufrago: sono loro i due ‘Bonitos’ che si contendono un posto nella Tribù degli Uomini.

Isola dei Famosi 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: Claudia Motta eliminata?

Ma chi è Jhonatan? Dalla sua clip di presentazione emergono numerosi dettagli sulla sua vita: studia medicina, ma ha avviato una carriera da modello, una vita che considera “fantastica“. Il papabile naufrago potrebbe dare un importante contributo al gruppo grazie ai suoi punti di forza: “Agilità, velocità e un bel sorriso“. Sa inoltre pescare, gli piace la natura e si reputa un leader nato. Inoltre ha confessato: “Io quando mi innamoro do tutto, anzi do più del 100%, e quasi sempre mi prendo qualche fregatura“.

Luca Vetrone concorrente all'Isola dei Famosi 2023, chi è?/ Bonitos: "Il mio fisico? Tanta determinazione"

Jhonatan eliminato all’Isola dei Famosi 2023: premiato Luca

Tuttavia l’avventura di Jhonatan Andres Mujica Carrillo a L’Isola dei Famosi 2023 si conclude ancor prima di aver preso il via. Il modello ha infatti dovuto fronteggiarsi con Luca Vetrone in un televoto flash: nella Tribu degli Uomini, al fianco di Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Marco Predolin, c’è spazio per uno solo dei due giovani ragazzi.

Alla fine il televoto flash ha premiato Luca: Jhonatan è stato eliminato e non rientrerà dunque nel cast del reality. Lascia così Playa Palapa, allontanandosi su una barca e salutando tutti.

Isola dei Famosi, i Jalisse "attaccano" Sanremo/ Scendono scalinata sulle note del Festival, il siparietto

© RIPRODUZIONE RISERVATA