Jhonatan Mujica rientra in gara all’Isola dei Famosi 2023?/ Cosa dice il regolamento

Isola dei Famosi 2023, Jhonatan Mujica “sconfitto” al ballottaggio da Luca Vetrone

Il cast de L’Isola dei Famosi 2023 sta muovendo i primi passi sulle coste honduregne, utili per comprendere al meglio come gestire l’esperienza da naufraghi. Già nella prima puntata sono state mostrate le prime prove dove è richiesto tanto acume quanto fisico, con tanto di verdetti a sorpresa. Tra questi, spicca la prematura eliminazione di Jhonatan Mujica. Il modello cresciuto tra Cile e Venezuela è uscito sconfitto dal ballottaggio con Luca Vetrone, preferito a lui come nuovo naufrago.

Per Jhonatan Mujica il viaggio in Honduras per L’Isola dei Famosi è stato dunque breve ed effimero; culminato con la delusione di dover abbandonare l’esperienza ancor prima che iniziasse. Sui social, subito dopo l’eliminazione, i fan del modello si sono sbizzarriti alla ricerca di indizi e possibilità che il loro beniamino potesse rientrare in gara. La tesi principale era la seguente: possibile che l’esperienza si concluda all’esordio nel giro di pochi minuti? Ebbene, la risposta al quesito dei follower di Jhonatan Mujica arriva direttamente dal regolamento.

Jhonatan Mujica, il rientro all’Isola dei Famosi 2023 come naufrago solitario non è una possibilità

La possibilità di rivedere Jhonatan Mujica in questa edizione de L’Isola dei Famosi sono, fino a prova contraria, inesistenti. Stando alle informazioni sul regolamento non è infatti previsto il suo ingresso come naufrago solitario dopo la sconfitta al ballottaggio contro Luca Vetrone. Tra l’altro, pare che il modello sia già tornato alla sua vita quotidiana; nelle scorse ore ha infatti pubblicato diverse stories su Instagram ed è difficile credere che possa essere catapultato nuovamente all’Isola dei Famosi.

In uno degli ultimi contenuti pubblicati da Jhonatan Mujica, spicca in particolare la foto con il passaporto necessario proprio per prendere il volo che l’avrebbe riportato a Milano. Il modello torna dunque alla sua consueta vita professionale e privata; a prescindere dall’esperienza fallita come naufrago, il giovane vanta una carriera avviata come modello che di certo non sarà intaccata da questo labile buco nell’acqua.











