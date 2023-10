Jill Cooper ha violato il regolamento al Grande Fratello 2023?/ Una rivelazione di Letizia la mette a rischio

Jill Cooper, sfogo contro Beatrice Luzzi dopo la diretta: “Sta giocando come…“

Quanto accaduto ieri sera al Grande Fratello 2023 ha lasciato strascichi importanti nella Casa, nel dopo-puntata. L’attacco di Beatrice Luzzi ad Angelica Baraldi, accusata di essere una gatta morta e di essere falsa, non è andato giù a numerosi concorrenti. Anche Jill Cooper è intervenuta in diretta, spiegando all’attrice che le parole hanno un peso e sfiorando anche l’argomento bullismo. Argomento che è stato poi ripreso dalla stessa personal trainer dopo la diretta, durante una chiacchierata con Rosy Chin e Vittorio Menozzi.

“Io ho subito bullismo in famiglia, sono cresciuta bullizzata, ho subito cattiverie gratuite e non ho fatto nulla per meritarmele“, ha ammesso la Cooper. Poi, tornando sulla questione Luzzi, ha spiegato che piuttosto che essere diffamata da lei preferirebbe uscire dal gioco: “Secondo te adesso vengo qui a sentire che mi lancia l’ennesima diffamazione? Perché quelle sono diffamazioni, non me lo posso permettere. Io sono una persona che ha basato la propria carriera sull’onestà, la gente mi segue perché sono una persona etica, quando dico sì è sì, quando dico no è no. Qui quello che vedo è una persona che lancia la palla, nasconde la mano, fa la vittima. Sta giocando come in una partita di scacchi e non lo vedete? Non se ne esce, si perde e si esce, ma a testa alta“.

Ma Jill Cooper è finita nelle ultime ore al centro dell’attenzione anche per un video, diffuso da alcuni utenti su Twitter, che la incastrerebbero. Durante una chiacchierata con Anita e Angelica, Letizia Petris ha fatto una rivelazione che rischia di mettere in serio pericolo la permanenza della personal trainer nella Casa: “Sapete cosa mi ha detto Jill? Jill mi ha detto che, prima che lei entrasse, l’hanno bombardata di messaggi dicendole che l’avrebbero disintegrata qua dentro, i fan di Beatrice. Ha detto che l’avrebbero disintegrata e l’avrebbero nominata a tutte le nomination, perché ha fatto quel commento sotto al post di Jane Alexander“.

Jill Cooper, dunque, avrebbe riportato informazioni dall’esterno inerenti ai fan di Beatrice. Fatto che, essendo il Grande Fratello 2023 un reality che non tollera interferenze con la realtà esterna, rappresenta una violazione del regolamento. La Cooper verrà squalificata dal gioco, o verranno comunque presi provvedimenti da parte della produzione?

Questo discorso è davvero vergognoso non si può parlare di Bullismo Beatrice non lo sta facendo quindi prima di aprire bocca rimani in silenzio che fai più bella figura Cara Jill Cooper#grandefratello pic.twitter.com/XF8tdhDbQZ — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) October 20, 2023

Quindi vedremo il cazziatone a Jill la ginnasta lunedì? Visto che ha riportato cose dall’esterno?!#gf #grandefratello #beatriceluzzi #beatrice pic.twitter.com/6zLkbHxvy1 — ✎Me fo i cassi miei (@myfaceontv) October 20, 2023













