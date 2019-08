Jimmy Ghione morta mamma Margherita/ Foto “volata via, mi hai lasciato senza respiro”

E’ morta Margherita, la mamma di Jimmy Ghione, l’inviato storico di Striscia la Notizia. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gianluigi (questo il suo vero nome), con un toccante post su Instagram in cui saluta per l’ultima volta la donna che lo ha messo al mondo. La scomparsa della signora Margherita ha colpito profondamente il figlio Jimmy, come facilmente intuibile dalle sue parole di addio: “Ciao MAMMA. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro… ma con il tuo sorriso…buon viaggio piccola grande MARGHERITA”, ha scritto sul social nella didascalia ad una serie di scatti. Nelle foto pubblicate, un primo piano di Ghione e quello di mamma Margherita per sottolineare la loro estrema somiglianza. Segue lo scatto della madre da giovane, in una foto del passato, in cui la donna appare bellissima e sorridente. Quindi ancora una foto molto più attuale, probabilmente di questa estate, con l’anziana madre al suo fianco ed a quello dei suoi due nipoti, in spiaggia di sera. Sotto la didascalia: “I fantastici 4”, che evidenzia quanto forte sia stato il loro legame. Un addio celebrato sui social ed al quale si sono unite le preghiere ed i messaggi di cordoglio di tanti follower di Ghione.

JIMMY GHIONE, È MORTA MAMMA MARGHERITA: CORDOGLIO SUI SOCIAL

In questi minuti si moltiplicano i messaggi di cordoglio destinati a Jimmy Ghione per la perdita della sua amata mamma Margherita. “Condoglianze Jimmy, ti abbraccio forte”, gli scrive il cantante Nek, colpito dal grave lutto dell’inviato. “Fratello mio”, è invece il messaggio d’affetto da parte del giornalista Salvo Sottile. Ed a commentare, tra i volti noti si inserisce anche il cantante Gigi D’Alessio che scrive: “Conosco il dolore… ti sono vicino”. Ancora di più sono però i messaggi della gente comune, addolorata per la perdita dell’inviato ed attore torinese che di recente aveva ritrovato l’amore, dopo la fine del suo matrimonio con Tania Paganoni. “Mi dispiace tantissimo…tu sicuramente non ti ricorderai ma tanti anni fa ho avuto il piacere di conoscerla, proprio alla Cinta, qualche giorno prima di conoscere te. Ero in vacanza con i miei e per qualche sera tu e i tuoi amici mi avete fatto divertire tanto. Tua mamma era simpaticissima, una persona eccezionale! Un abbraccio. Per me era la “signora Margherita”, adesso è un dolcissimo angelo…”, è stato uno dei tanti commenti e ricordi toccanti di una follower.





© RIPRODUZIONE RISERVATA