Jimmy Greaves è morto/ Leggenda del Tottenham e campione del mondo con l’Inghilterra

Se ne va una leggenda del calcio, Jimmy Greaves. La leggenda del Tottenham e della Nazionale inglese si è spenta all’età di 81 anni. A renderlo noto è la stessa società londinese, che ha comunicato che l’ex attaccante è deceduto nelle prime ore del mattino a casa propria. Se ne va nel giorno del derby Tottenham-Chelsea, le due squadre con cui ha scritto le pagine più importanti della sua carriera.

Di ruolo attaccante, aveva mosso i primi passi da calciatore tra le fila del Chelsea, con cui ha realizzato 132 gol in 169 partite tra il 1957 e il 1961, diventando il più giovane marcatore di sempre a totalizzare 100 gol nel campionato inglese. E’ però con il Tottenham a vivere i migliori momenti da calciatore, 267 gol in 381 partite tra il 1962 e il 1970, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia degli Spurs, record che attualmente è ancora imbattuto.

Jimmy Greaves, scomparso nelle prime ore della mattina all’età di 81 anni, è stato grande protagonista anche con la sua Nazionale, l’Inghilterra. Con la casacca inglese ha realizzato 44 reti nelle 57 partite in cui l’ha vestita, con cui nel 1966 vince il Mondiale. Partito come titolare, a causa di un infortunio alla terza partita, non ha avuto l’opportunità di rendersi protagonista della spedizione vincente.

Jimmy Greaves, ha avuto anche un passato in Italia. Tra il 1961 e il 1962 ha militato in Serie A, tra le fila del Milan. Con la maglia rossonera ha segnato 9 gol in 10 partite, ma a causa del suo carattere un po’ sopra le righe, con l’allora allenatore Nereo Rocco ebbe diversi screzi, che portarono il Milan alla cessione di Greaves al Tottenham, con cui ha poi scritto pagine indelebili della storia del calcio.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2021