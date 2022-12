Jo Mersa Marley è morto/ Nipote di Bob, aveva 31 anni: era un cantante come il nonno

Jo Mersa Marley è morto: il nipote di Bob Marley scomparso a 31 anni

È morto Joseph Marley, artista conosciuto come Jo Mersa Marley. Il cantante è scomparso all’età di 31 anni: era il nipote della leggenda reggae Bob Marley e figlio di Stephen Marley, artista come il padre e il figlio. Come spiega la rivista “Rolling Stone”, non sono state rese note le cause della morte. Il sito di gossip TMZ spiega che il giovane soffriva di asma. La tv caraibica WZPP Radio spiega che Jo Mersa Marley è stato trovato senza vita nella sua auto nella mattina di martedì 27 dicembre. L’uomo era sposato e aveva una figlia.

Andrew Holness, primo ministro della Giamaica, ha scritto su Twitter: “Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte dell’artista Joseph Marley, figlio della star del reggae Stephen Marley e nipote della superstar del reggae Bob Marley. La sua prematura scomparsa alla giovane età di 31 anni è una grande perdita per la prossima generazione di musicisti. Che possa trovare il riposo eterno mentre noi piangiamo la sua perdita”.

Chi era Jo Mersa Marley

Anche altri artisti piangono la morte di Jo Mersa Marley. Shaggy, su Instagram, ha scritto: “Sono così rattristato dalla notizia della scomparsa di questo giovane re. Invio preghiere e condoglianze alla famiglia Marley. Jo era nato in Giamaica nel 1992. Qui trascorso i suoi primi anni, frequentando la Saints Peter and Paul Preparatory School. All’età di 11 anni si è trasferito a Miami: suo padre Stephen Marley, figlio di Bob, era un membro di Ziggy Marley and the Melody Makers, band formata con i suoi fratelli. Jo Mersa Marley dopo il liceo ha studiato ingegneria del suono per poi dedicarsi al mondo della musica. Il suo primo Ep è stato “Comfortable”, pubblicato nel 2014. Il secondo, “Eternal”, è stato pubblicato nel 2021.

Il successo per Jo Mersa negli Stati Uniti è arrivato con Burn it down, nel 2016. Jo ha sempre spiegato di non soffrire il confronto con il padre e con il nonno Bob Marley, essendo fortemente intenzionato a seguire la propria strada, avendo una propensione naturale per la scrittura e la composizione della musica, come da generica. Marley lascia una moglie e un figlio piccolo.











