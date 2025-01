BIDEN MASSONE (NEL SILENZIO QUASI TOTALE DEI MEDIA): L’ANNUNCIO CHOC DELLA LOGGIA MASSONICA DELLA SOUTH CAROLINA

Lo scorso 10 gennaio Joe Biden avrebbe dovuto incontrare Papa Francesco nel suo ultimo viaggio ufficiale da Presidente degli Stati Uniti, accolto in Vaticano dopo aver concesso la Medaglia della Libertà al Santo Padre con cui si è spesso trovato in comunanza di intenti nei 4 anni passati alla Casa Bianca. Passano 9 giorni e il leader dem viene annunciato essere divenuto Gran Maestro della loggia “Prince Hall Family”, una delle più antiche sigle della massoneria americana: un “cortocircuito” per il secondo Presidente cattolico (dopo John Fitzgerald Kennedy) della storia USA che ancora fa discutere, specie oltre Oceano dove la notizia della loggia massonica ha fatto subito breccia nell’opinione pubblica, non solo di estrazione cristiana.

DIARIO USA/ “Trump, può una rivoluzione del buon senso cominciare con gli ordini?”

Alla vigilia del giuramento di Donald Trump come nuovo Presidente USA, Biden viene insignito della qualifica di “Maestro Massone” dal Gran Maestro Venerabile Victor C. Major in South Carolina, con tanto di foto a testimoniare l’evento: il motivo è spiegato dal comunicato della loggia Prince Hall, sottolineando come il presidente Joseph R. Biden diviene membro della massoneria come riconoscimento «per il suo eccezionale servizio agli Stati Uniti d’America». Come spiegano i media USA che hanno lanciato per primi la notizia, ripresa poi in Italia dal “Tempo” di Tommaso Cerno, non si tratta di una affiliazione “formale” o di “ufficio”, ma una vera e propria presenza in carne ed ossa con Biden che diventa membro della loggia con il titolo di Gran Maestro. I valori, il servizio, il “soccorso e la verità”, di questo viene riconosciuto a Biden l’onore di far parte della “famiglia” Prince Hall, non certo il primo della storia USA (sono almeno 14 i presidenti riconosciuti che sono entrati nella massoneria prima/durante/dopo l’esperienza alla Casa Bianca, a cominciare dal primissimo George Washington).

I DAZI USA/ Così le divisioni intorno a Trump possono (ancora) aiutare l'Ue

ECCO COSA PUÒ SUCCEDERE SE BIDEN VIENE CONFERMATO ESSERE MEMBRO DELLA MASSONERIA

Quello che fa più specie però è che solo JFK e Biden appunto si sono dichiarati cattolici, la sede religiosa che nei suoi principi condanna fermamente e nettamente ogni appartenenza a logge massoniche riconosciute (o clandestine): come stabilito da Papa Francesco anche nel recente aggiornamento del Dicastero per la Dottrina della Fede (lo scorso novembre 2023, ndr), resta fermo il divieto per tutti i cattolici nell’iscriversi alle logge in quanto vi è piena inconciliabilità tra la dottrina di Cristo e il sistema di potere della massoneria. La pena prevista è la diretta scomunica dalla Chiesa, con l’impossibilità di prendere parte ai Sacramenti e vivere la compagnia delle celebrazioni, oltre ovviamente all’Eucaristia.

DALL'UCRAINA A GAZA/ Aveva ragione Tiziano, anche i cattivi possono fare qualcosa di buono

Da Pio VII a Benedetto XVI – che parlava di «peccati gravi nell’accesso alla massoneria» – fino appunto a Papa Francesco, la condanna alle logge è netta da parte della Chiesa: se dunque venisse dimostrato e confermato – come pare – reale l’ingresso di Joe Biden nella Prince Hall Family ecco che anche l’ex Presidente USA potrebbe essere passibile di scomunica. Dopo le già importanti polemiche negli anni scorsi per le politiche messe in campo dall’Amministrazione Biden su temi delicati come aborto ed eutanasia, che arrivarono a spaccare la Conferenza Episcopale americana in due “fazioni” pro/contro il leader dem, quanto avviene in queste ore getta luce ancora più inquietante sul rapporto non chiarissimo tra la propria fede cattolica e l’adesione alla loggia massonica, sebbene riconosciuta a livello federale e per nulla illegale.