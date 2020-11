Joe Biden, video discorso Elezioni Usa 2020/ “Serve tempo ma vinceremo Pennsylvania”

«Siamo sulla strada per vincere queste elezioni»: lo ha detto Joe Biden nel suo video discorso alla nazione da Wilmington (Delaware) quando ancora lo scrutino delle Elezioni Usa 2020 è in corso. Il suo discorso andato praticamente in parallelo con quello dello sfidante Donald Trump, è nettamente diverso in toni e soprattutto cautela nelle dichiarazioni: i sondaggi e i pronostici davano i Democratici trionfanti per distacco ma così non è avvenuto e così Biden si tiene prudente lasciando ai “voti dei cittadini” l’ardua sentenza, sperando dunque nel voto postale che si rivelerà probabilmente decisivo. «Sapevamo sarebbe stata lunga – ha detto Biden -, ma ci sentiamo bene per come stiamo. Siamo sulla strada per vincere queste elezioni. Lo sapevamo che ci vorrà tempo e dobbiamo essere pazienti, finché non sarà contato ogni singolo voto e ogni scheda. Ma siamo molto positivi. Abbiamo probabilmente vinto già in Arizona, ci è stato assegnato il Minnesota e siamo ancora in lotta in Georgia: siamo molto positivi su Wisconsin e Michigan. Comunque ci vorrà tempo per contare i voti, ma vinceremo anche in Pennsylvania».

DISCORSO JOE BIDEN: “SERVE ASPETTARE FINO ALL’ULTIMO VOTO”

Se Trump autoproclama la vittoria per i Repubblicani e denuncia possibili frodi per contrastarlo, Biden replica «Non sarò io o Donald Trump a decidere chi ha vinto queste elezioni: lo deciderà il popolo. Mia nonna diceva di mantenere la fede, io oggi lo dico a voi. Mantenete la fede perché vinciamo». un discorso prudente – date anche le previsioni che vedono il tycoon in vantaggio negli swing states – che però rileva la speranza di fondo che realmente il voto postale possa ribaltare il risultato e consegnare ai Democratici la Casa Bianca: «Dobbiamo aspettare che tutti i voti vengano contati», ammette Joe Biden a fianco della moglie. «La dichiarazione di Trump è stata scandalosa e senza precedenti», ha fatto sapere lo staff Dem dopo il contro-discorso di Trump, «Se il presidente deciderà di dar seguito alla sua minaccia – ovvero di rivolgersi alla Corte Suprema contro i brogli, ndr – abbiamo squadre legali pronte a resistere al suo tentativo».

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020





