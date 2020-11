RISULTATI ELEZIONI USA 2020 DIRETTA/ Chi ha vinto? Trump vs Biden: “Vogliono rubarci la vittoria”

Il momento della verità è arrivato per le Elezioni Usa 2020. È quello dei risultati in diretta delle presidenziali. I cittadini statunitensi hanno scelto il loro prossimo presidente, ma dovranno aspettare per sapere chi è. Ciò non solo per il conteggio dei voti postali, quelli che sono stati espressi prima dell’election day del 3 novembre. Ad esempio, Michigan, Wisconsin e Pennsylvania hanno annunciato ritardi. Quindi, sarà una lunga maratona la sfida tra il presidente uscente Donald Trump e il candidato democratico Joe Biden, ex vice di Barack Obama. A pesare anche l’affluenza, destinata a entrare negli annali, visto che ci si aspettano oltre 150 milioni di voti, mentre nel 2016 furono 136 milioni. Secondo gli ultimi sondaggi, ci sono pochi dubbi sul fatto che Joe Biden raccoglierà più voti in senso assoluto rispetto a Donald Trump. Ma il sistema elettorale americano è particolare, quindi ciò potrebbe non bastare a Biden per diventare presidente. Sarà infatti decisivo l’andamento in alcuni stati-chiave, i cosiddetti “swing states”. E c’è in ballo anche il voto per il Congresso.

RISULTATI ELEZIONI USA 2020: TRUMP ATTACCA BIDEN

Elezioni Usa 2020, sono arrivate le prime parole dei candidati alla presidenza degli Stati Uniti d’America. Joe Biden ha tenuto un discorso dal Delaware: «Lo sapevamo, visti i voti per corrispondenza senza precedenti, che ci sarebbe voluto tempo, e dobbiamo essere pazienti, finché lo scrutinio non sarà finito e non sarà contato ogni singolo voto, ogni scheda. Siamo positivi su dove ci troviamo. Non è compito mio o di Trump, è il popolo a decidere chi ha vinto le elezioni». Un invito alla pazienza, ma anche un avvertimento al rivale Donald Trump. Quest’ultimo nel frattempo ha pubblicato un tweet che Twitter ha segnalato subito giudicandolo “fuorviante”. «Siamo in testa di molto, ma loro stanno cercando di rubare l’elezione. Non lo permetteremo mai. La gente non può votare dopo che i seggi sono stati chiusi». Poi ha annunciato che anche lui interverrà in un discorso a breve e non si esclude che annuncerà la sua «grande vittoria», anche se siamo lontani dai risultati definitivi delle elezioni Usa 2020.

DIRETTA ELEZIONI USA 2020: TRUMP VINCE IN FLORIDA

Trump e Biden parleranno alla nazione questa notte. Dopo l’annuncio del presidente uscente, è arrivato quello dello sfidante. Lo ha annunciato Kate Bedingfield, numero due della campagna di Joe Biden per le Elezioni Usa 2020, ai microfoni della Abc: «Stanotte (mattina in Italia, ndr) dovrete aspettarvi di sentire che parli alla nazione, che parli del percorso da fare e del duro lavoro che dovremo fare per iniziare a risanare questo Paese». Al momento si sta votando ancora solo in Alaska e Hawaii. Nel frattempo, il candidato democratico fa il pieno dei grandi elettori, che rispetta le previsioni vincendo nei tre Stati della costa del Pacifico. Come previsto, e secondo le proiezioni della Cnn, Biden vince in California (55 grandi elettori), Oregon (7 grandi elettori) e nello Stato di Washington (12 grandi elettori), tutti Stati saldamente democratici da oltre vent’anni, ma soprattutto i 29 della Florida. A Trump invece i tre grandi elettori dell’Idaho. L’attesa è lunga per i voti per posta.



