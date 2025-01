C’era una grandissima attesa attorno al discorso che ha tenuto solamente pochi minuti fa l’attuale presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso del quale si ipotizzava che avrebbe rivelato alcune importanti novità sull’attesissima tregua a Gaza che dovrebbe portare ad un definitivo cessate il fuoco tra Israele e Hamas: un accordo certamente duro e frutto di una lunghissima negoziazione che – chiarisce a fronte di una domanda lo stesso Joe Biden – in nessuno dei suoi momenti cardine ha mai coinvolto il presidente eletto Donald Trump che nel corso delle ultime ore aveva cercato di far passare l’accordo come una sua vittoria.

Accordo Israele-Hamas, si ferma (forse) guerra a Gaza/ Come funziona la tregua: Trump “ostaggi preso liberi”

“Oggi – ha spiegato lo stesso Joe Biden una volta raggiunto il suo scranno, sempre affiancato dalla vicepresidente Kamala Harris -, dopo molti mesi di intensa diplomazia da parte degli USA, dell’Egitto e del Qatar, Israele e Hamas hanno raggiunto un cessate il fuoco e un accordo sugli ostaggi” con il quale il presidente uscente afferma e sottolinea che si fermeranno “i combattimenti a Gaza [e] aumenterà l’assistenza umanitaria (..) ai civili palestinesi”; tutto mentre “gli ostaggi si potranno riunire alle loro famiglie dopo 15 mesi di prigionia”.

VERSO L'INSEDIAMENTO DI TRUMP/ Tre certezze per l'economia (non buone per l'Europa)

Joe Biden: “Ecco come funzionerà l’accordo per la tregua a Gaza”

Entrando nel merito dell’accordo, Joe Biden ci ha tenuto anche a sottolineare che dopo il cessate il fuoco iniziale si arriverà “alla fine definitiva della guerra” resa possibile dalla “pressione che Israele ha esercitato su Hamas, sostenuta dagli Stati Uniti” che è riuscita anche – grazie ad una “risposta forte e calibrata” nei confronti dell’Iran – ad evitare che il conflitto degenerasse in una guerra regionale totale; mentre di passare al succo della trattativa il presidente uscente ha anche sottolineato che “l’accordo a Gaza è stato uno dei più difficili della mia carriera”.

ACCORDO SU GAZA/ "Netanyahu ha pagato il prezzo della vittoria di Trump, l'incognita è la fase 2"

Senza entrare troppo nel merito di quanto effettivamente pattuito con i due belligeranti, Joe Biden ha spiegato che “l’accordo è strutturato in tre fasi” delle quali la prima “avrà una durata di sei settimane” e partirà da “un cessate il fuoco pieno e completo” con il ritiro dei soldati israeliani e “il rilascio di un certo numero [non precisato, ndr.] di ostaggi detenuti da Hamas” ed ai palestinesi potranno rientrare nella ormai martoriata striscia di Gaza dove troveranno ad attenderli numerosi aiuti umanitari.

Alla fine di questa prima fase – ha continuato a spiegare Joe Biden – si discuteranno i termini della seconda che porterà “alla fine definitiva della guerra” con il rilascio degli ultimi staggi e il ritiro completo dei soldati israeliani dal territorio di Gaza; mentre l’ultimissima fase – sulla quale non si è dilungato eccessivamente – consisterà nella restituzione dei corpi degli ostaggi morti e nell’avvio dei lavori per la ricostruzione della striscia.