Joel Schumacher è morto/ Il regista di “Ragazzi perduti” era malato da tempo

Joel Schumacher non c’è più. Un altro lutto scuote il mondo del cinema: il regista di “Ragazzi perduti” e di “Un giorno di ordinaria follia” si è spento all’età di 80 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Come riportano i colleghi di Variety, il cineasta newyorkese è scomparso questa mattina e la famiglia ha confermato la notizia. Schumacher ebbe grande successo al botteghino con il suo “Batman forever”, interpretato da Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey e Nicole Kidman, anche se il film non è stato accolto molto bene dalla critica. Stessa sorte per “Batmand and Robin” del 1997, con protagonisti George Clooney e Arnold Schwarzenegger.

JOEL SCHUMACHER É MORTO: AVEVA 80 ANNI

Regista molto divisivo, Joel Schumacher è considerato un regista cult degli anni Ottanta e degli anni Novanta. Del 1993 è “Un giorno di ordinaria follia”, thriller ben diretto con protagonista Michael Douglas. Molto produttivo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, il regista statunitense ha diretto il suo ultimo lungometraggio nel 2011: “Trespass” con protagonisti Nicolas Cage e Nicole Kidman, pellicola molto apprezzata al Festival di Toronto di quell’anno.

Gay dichiarato, Joel Schumacher è stato spesso criticato per i suoi atteggiamenti, in grado – secondo Vito Russo – di contribuire all’immagine negativa data da Hollywood agli omosessuali. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network per la sua scomparsa, non è stata ancora resa nota la data dei funerali.





© RIPRODUZIONE RISERVATA