Joele Milan, trono distrutto tatuato dopo Uomini e donne/ “Incidente di percorso”

Joele Milan torna sul sul percorso a Uomini e Donne pubblicando su Instagram il video del tatuaggio che ha deciso di regalarsi. Il percorso sul trono di Joele è finito dopo circa un mese. Maria De Filippi ha deciso di mettere fine al trono di Joele dopo aver scoperto del tentativo del tronista di avere contatti con la corteggiatrice Ilaria senza telecamere. Dopo la scelta della conduttrice e della redazione, Joele ha rotto il silenzio fornendo la propria versione dei fatti ai microfoni di Fanpage.

“Sono stato tanto male, non sono sereno. Sono riuscito a riprendermi grazie alle persone che ho attorno, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Maria è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti”, ha spiegato il tronista.



Joele Milan e il tatuaggio dedicato a Uomini e Donne

Tornano alla propria vita, nonostante il percorso nello studio di Uomini e Donne non sia andato come si aspettava, Joele Milan ha deciso di ricordare comunque l’esperienza con un tatuaggio. Sulla coscia, infatti, ha scelto di tatuarsi un trono distrutto. “Incidente di percorso”, scrive nella didascalia che accompagna il video.

I commenti degli utenti sotto il video non sono totalmente positivi. “Sogno di un aspirante influencer infranto“, scrive un utente. “Buttiamola sull’ironia”, aggiunge un altro. E c’è chi si augura che non sia un tatuaggio permanente: “Mi auguro vada via con la doccia”.

