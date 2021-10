Joele Milan, Uomini e Donne/ Il pubblico furioso per il silenzio della redazione

Quando andrà in onda la puntata dedicata all’addio di Joele Milan? Il web rumoreggia e spera di vedere il momento nella puntata in onda oggi, giovedì 7 ottobre. Come ampiamente annunciato dal Vicolo delle News che ha pubblicato le anticipazioni della registrazione in questione, Joele ha lasciato il trono dopo la scoperta, da parte della redazione, del suo tentativo di avere contatti con la corteggiatrice Ilaria lontano dal programma. Un gesto contrario alle regole del trono classico che prevedono la possibilità, per i tronisti e i rispettivi pretendenti, di vedersi solo con le telecamere.

Quello di Joele è stato un tentativo che la redazione ha colto al volo. I microfoni accesi, infatti, hanno permesso agli autori del dating show di ascoltare il dialogo tra Joele e Ilaria durante un ballo. Quel momento sarà mostrato nella puntata in onda oggi?

Joele Milan, dopo di lui nessun tronista

Joele Milan, messo di fronte alle proprie responsabilità, lascerà il trono di Uomini e Donne. Al suo posto, tuttavia, non arriverà nessun altro tronista, almeno per il momento. Durante le registrazioni delle puntate successive all’addio di Joele, infatti, come anticipano le talpe del Vicolo delle News, non è stato presentato alcun, nuovo tronista.

Dopo l’addio al programma di Joele, dunque, sul trono restano Andrea Nicole che sta emozionando giorno dopo giorno con il racconto della sua vita e la conoscenza dei corteggiatori, Matteo Fioravanti e Roberta Ilaria Giusti.

