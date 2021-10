Joele Milan, Uomini e donne/ Resa dei conti con Maria De Filippi?

Joele Milan protagonista della puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 12 ottobre? Nessuna anticipazione da parte dei profili social ufficiali della trasmissione di Maria De Filippi che non svelano gli argomenti del primo appuntamento settimanale del dating show che ieri, lunedì 11 ottobre, ha lasciato spazio al pomeridiano di Amici 202. Nelle scorse puntate, i protagonisti principali della puntata sono stati i cavalieri e le dame del trono over come Gemma Galgani, Armando incarnato e Ida Platano.

Del trono classico è stato dato spazio ad Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti. Oggi sarà finalmente il turno di Joele Milan? Come ampiamente anticipato dal Vicolo delle News, l’avventura del tronista nel programma di Maria De Filippi è finita da alcune settimane. Quel momento, però, non è ancora stato trasmesso. Il momento giusto sarà oggi?

Joele Milan senza amore a Uomini e Donne

Arrivato sul trono di Uomini e Donne per trovare l’amore, Joele Milan ha lasciato il trono senza amore. Il tronista ha lasciato il programma dopo essere stato sorpreso dalla redazione mentre provava a mettersi d’accordo con la corteggiatrice Ilaria ad avere contatti lontani dalla trasmissione.

Maria De Filippi ha così provato Joele a spiegare i motivi per cui ha provato ad avere contatti con la corteggiatrice senza la redazione. Come saranno andate precisamente le cose? Per scoprirlo non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata in questione.

