È morto John Ashton: l’attore aveva 76 anni e non pare avesse problemi di salute

Nella giornata di oggi – lunedì 30 settembre 2024 – è stata diffusa la tristissima notizia della morte dell’amato attore John Ashton con all’attivo una 30ina di ruoli di spicco tra cinema e tv, ma ricordato soprattutto per aver indossato i panni del detective John Taggart nella serie di pellicole “Beverly Hills Cop“ al fianco dell’intramontabile Eddie Murphy nella realizzazione dei suoi intricati piani: tre ruoli – tra i primi due film “Un piedipiatti a Beverly Hills” 1 e 2 e il remake/reboot Netflix pubblicato ad inizio anno “Alex F” – che l’hanno consegnato sia agli annali hollywoodiani, sia all’immaginario collettivo.

A dare l’annuncio della morte di John Ashton è stata – appunto, nella giornata di oggi – la famiglia dell’attore per mezzo del loro manager che in un comunicato ha fatto sapere che il decesso sarebbe avvenuto lo scorso giovedì: l’attore aveva 76 anni e non è stata resa nota la causa del decesso; mentre non pare che soffrisse – o almeno, non ne aveva mai parlato pubblicamente – di alcuna malattia terminale o grave.

Morto John Ashton, il ricordo del provino con De Niro

John Ashton, celebre attore di Hollywood, è morto a 76 anni in Colorado, e seppur tra le sue più celebri interpretazioni si ricorda soprattutto quella nella serie “Beverly Hills Cop” dove interpreta – appunto – il burbero ma adorabile e ligio (ma non troppo) al dovere detective Taggat; si è distinto anche per alcuni importanti ruoli che l’hanno coinvolto, come la commedia di Martin Brest del 1988 “Midnight Run“ (in Italia nota come “Prima di mezzanotte”), oppure il secondo film della saga dedicata a King Kong, oppure anche – ed è stato uno dei suoi ultimissimi ruoli – “Gone Baby Gone” di Ben Affleck.

Sulla vita privata di John Ashton – nonostante la sua carriera sempre al centro dei riflettori – non sappiamo un granché, fuorché il fatto che è nato nel 1948 – precisamente il 22 febbraio – in quel di Springfield, così come che si è diplomato alla scuola teatrale dell’Università della California Meridionale: fin da subito si è lanciato nel cinema portando a casa alcuni ruoli già all’età di 26 anni. Dal punto di vista della vita privata, sappiamo che John Ashton si è sposato una primissima volta nel 1968 con l’ignota Victoria Marie Runn che gli ha dato anche la sua prima figlia; mentre sei anni dopo il divorzio del 1970 si è risposato – avendo un secondo figlio – con la produttrice Bridget Baker.