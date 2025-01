John Wick – Capitolo 2, film su Italia 1 di Chad Stahelski

Mercoledì 29 gennaio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il secondo capitolo della saga d’azione John Wick intitolato John Wick – Capitolo 2.

Questo progetto cinematografico statunitense è stato realizzato nel 2017 ed è diretto, anche in questa occasione, dal regista Chad Stahelski, che aveva iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come stuntman di Brandon Lee ne Il Corvo e di Keanu Reeves in Matrix. Le musiche sono invece opera di Tyler Bates e Joel J. Richard, che collaboreranno alla colonna sonora dell’intera serie cinematografica.

Nei panni del celebre sicario John Wick ritroviamo l’attore hollywoodiano Keanu Reeves, recentemente ritornato sullo schermo con il quarto capitolo della saga John Wick 4.

Al suo fianco tre attori italiani: Riccardo Scamarcio, che lo scorso anno ha preso parte ad un altro progetto internazionale con Johnny Deep intitolato Modì – Tre giorni sulle ali della follia; Claudia Gerini, attualmente impegnata sul set di U.S. Palmese dei Manetti Bros.; infine Franco Nero, diventato famoso in tutto il mondo per la sua interpretazione nel western Django.

Nel cast del film John Wick – Capitolo 2 anche l’attore e amico Laurence Fishburne, con cui Reeves ha lavorato anche nella serie di Matrix, dove Fishburne interpretava il personaggio di Morpheus.

La trama del film John Wick – Capitolo 2: al soldo della mafia italiana per un vecchio debito

John Wick – Capitolo 2 riprende la storia del noto sicario dopo gli eventi del capitolo precedente. L’uomo è pronto a ritornare alla sua vita tranquilla, lasciandosi ancora una volta alle spalle il suo passato. Purtroppo, però, la situazione prende una piega inaspettata quando il protagonista si trova costretto a lavorare per il boss Santino D’Antonio per ripagare un vecchio debito.

D’Antonio chiede a Wick di assassinare sua sorella Gianna, così il sicario raggiunge la capitale italiana ma, quando è sul punto di ucciderla, la donna, che si è accorta del pericolo, si suicida.

Wick finisce, così, nel mirino di Cassian, il protettore di Gianna, il quale giura di vendicarsi per la sua morte.

Rientrato a New York, il protagonista si trova così braccato contemporaneamente da Cassian e da Santino che, per non attirare sospetti su di lui, stabilisce una taglia di 7 milioni di dollari per chi riuscirà ad uccidere l’assassino di sua sorella.

Inizia così una corsa adrenalinica per la sopravvivenza, in cui il sicario riesce ad eliminare uno dopo l’altro tutti i killer sulle sue tracce, tranne Cassian, in nome della vecchia amicizia che li legava. Arriva, quindi, il momento dello scontro finale: riuscirà a sopravvivere anche questa volta?