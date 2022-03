John Wick/ Su Italia 1 l’action movie con Keanu Reeves

John Wick, film di Italia 1 diretto da Chad Stahelski

John Wick sarà trasmesso oggi, 11 marzo, alle 21:20, in prima serata, su Italia 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2014 e appartiene al genere cinematografico azione. Il regista di questo film risulta essere Chad Stahelski mentre la sceneggiatura è stata curata da Derek Konrad che si è occupato di scrivere anche il soggetto del film.

Uomini d'amianto contro l'inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne

All’interno del cast del film ci sono diversi attori di calibro internazionale come Keanu Reeves, Willem Dafoe, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Dean Winters, Adrianne Palicki, John Leguizamo, Ian McShane e Lance Reddick. Le musiche di questo film sono state realizzate da Tyler Bates e Joel J. Richard mentre la fotografia è stata curata da Jonathan Sela.

Il caso Collini/ Su Rai 3 il film che racconta l'orrore del nazismo

John Wick, trama del film: un ex sicaro che…

John Wick è un uomo che si dedica alla tranquillità della sua vita. Una volta era un sicario rispettato e temuto ma ora ha deciso di uscire dal giro di criminali per potersi dedicare alla sua vita privata. La sua amata moglie ormai è morta e tutto ciò che gli è rimasto è un piccolo cane che gli ricorda di lei. Un giorno, mentre è a fare rifornimento con la sua auto, John incontra dei russi. Questi ultimi lo insultano e vogliono provocarlo ma lui non reagisce con la violenza.

Più tardi quella notte, i russi fanno irruzione in casa sua, lo picchiano e gli uccidono il cane davanti ai suoi occhi. Per John questo è un chiaro affronto. Decide quindi di tornare come sicario e vendicarsi. Non sa però, che uno dei russi che lo ha attaccato è un capo della malavita. Dunque, John, dopo aver rifiutato di trovare un accordo, dovrà farsi strada da solo, uccidendo sicari e trovando finalmente la vendetta prima di potersi riposare di nuovo.

Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Jane Wyman

Il video del trailer “John Wick”





© RIPRODUZIONE RISERVATA