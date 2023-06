Johnny Depp non reciterà in Pirati dei Caraibi/ L’amico: “Infuriato con Disney, basta con il cinema”

I fan di Johnny Depp che chiedono a gran voce un suo ritorno nei panni di Jack Sparrow, sono destinati a rimanere delusi. Il DailyMail.com ha infatti rivelato che l’attore non ha assolutamente intenzione di lavorare di nuovo con la Disney. Nonostante le tante voci che lo vorrebbero pronto a tornare nell’amatissima “Pirati dei Caraibi” e pronto a guadagnare $ 20 milioni, Depp non avrebbe intenzione di farlo, come spiegano i suoi amici. L’attore avrebbe infatti definitivamente chiuso con la Disney perché ancora furioso per il modo in cui lo studio lo ha abbandonato quando la sua ex moglie Amber Heard lo ha accusato di abusi.

La scorsa settimana, il presidente degli studi Disney Sean Bailey ha dichiarato che lo studio era “non impegnato fino a questo punto” nel ritorno di Depp. La casa ha lasciato la porta aperta a Depp, dopo la sua vittoria in tribunale in Virginia lo scorso anno dopo l’assoluzione dalle accuse di abusi domestici. Venerdì, alla vigilia del suo 60esimo compleanno, avrebbe rivelato a suoi amici di non avere intenzione di tornare nel film Disney. Depp, come rivela il Daily Mail, sarebbe ancora irritato per il modo in cui lo hanno scaricato quando sono emerse per la prima volta le accuse di abusi nei confronti della moglie.

Johnny Depp non tornerà a far cinema a Hollywood

Un amico di Johnny Depp, al Daily Mail, ha spiegato così l’arrabbiatura dell’attore nei confronti della Disney: “L’hanno lasciato cadere alla cieca anche se Amber aveva mentito”. A Cannes, l’artista ha detto di non sentirsi boicottato da Hollywood ma sarebbe ugualmente arrabbiato per il modo in cui si sono svolte le accuse di abusi domestici e per come è stato trattato. Per questo avrebbe deciso di concentrarsi su una vita lontana dal cinema.

L’amico ha spiegato che non importa quanto sia redditizia l’offerta: Depp non accetterà mai di tornare a recitare in “Pirati dei Caraibi” ed è molto probabile che la decisione venga estesa anche ad altre pellicole. Infatti non è stata solo la Disney a mollare l’attore al primo segno di difficoltà. Da parte di Depp c’è infatti riluttanza a essere nuovamente coinvolto con la Warner Bros dopo che lo studio lo ha escluso dal franchise di Animali fantastici quando ha perso la sua causa per diffamazione a Londra. Sembrerebbe che l’artista abbia intenzione di concentrarsi su musica, arte e regia di film d’essai.

