Johnny Wactor, è morto l’attore di General Hospital: ucciso durante un tentativo di furto/ “Era unico…”

E’ oggi la notizia di una gravosa perdita per il mondo del cinema e della tv: è morto Johnny Wactor alla giovane età di 37 anni. L’attore che negli ultimi anni si era messo in evidenza con il personaggio di Brando Corbin nella serie tv General Hospital pare sia stato assassinato nella giornata di sabato 25 maggio con colpi da arma da fuoco a Los Angeles, il tutto durante un furto.

Stando alle ricostruzioni sulla morte di Johnny Wactor – come riporta Sky Tg24 – l’attore avrebbe sorpreso tre malviventi intenti a mettere in atto un furto con riferimento alla sua auto. I rapinatori cercavano il convertitore catalitico della sua vettura e, una volta colti sul fatto, avrebbero freddato Johnny Wactor con un colpo d’arma da fuoco. I tre rapinatori, dopo aver colpito l’attore, sarebbero fuggiti a bordo della propria auto e ancora oggi risultano essere a piede libero.

E’ morto Johnny Wactor, l’ultimo saluto del cast di General Hospital: “I nostri pensieri e le nostre preghiere…”

“Johnny Wactor era un essere umano spettacolare: non solo un attore dedito alla sua arte, ma un vero esempio morale per tutti coloro che lo conoscevano”, queste le toccanti parole di David Shaul – suo agente – rilasciate a Variety e riportate da Sky Tg24. “Rappresenta il duro lavoro, la tenacia e un atteggiamento che non si arrende mai. Negli alti e bassi di una professione impegnativa ha sempre tenuto testa alta e ha continuato a lottare per il meglio che poteva essere… Lascerà un vuoto nei nostri cuori per sempre”.

Come anticipato, Johnny Wactor era negli ultimi anni al centro del progetto di General Hospital: anche il cast della serie ha dunque voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte dell’attore. “Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile”.











