Jolanda, figlia Ambra Angiolini “Tapiro? È Mamma che è stata tradita”/ L’attacco a Striscia la notizia

A quanto pare la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, dopo quattro anni, sarebbe giunta tristemente al capolinea. Già da tempo circolavano le indiscrezioni circa una crisi nella coppia, dopo le precedenti voci di un matrimonio in vista. Adesso però a confermare la presunta rottura definitiva è stato anche il settimanale Chi e proprio la notizia ha scomodato prontamente Valerio Staffelli che ha provveduto a consegnare un Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini.

Per l’attrice e conduttrice si tratta del primo Tapiro ma nulla ha a che fare con la sua carriera poiché sarebbe legato proprio alla fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. Proprio la consegna del noto riconoscimento da parte del Tg satirico di Antonio Ricci avrebbe fatto arrabbiare la figlia di Ambra, avuta dal precedente compagno Francesco Renga. La 17enne Jolanda ha avuto uno sfogo su Instagram molto forte che non è passato affatto inosservato: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire?”, ha tuonato la ragazza.

La figlia di Ambra Angiolini con le sue parole avrebbe confermato la rottura tra la madre e Massimiliano Allegri ma al tempo stesso ha anche criticato le modalità con le quali Valerio Staffelli e il programma Striscia la Notizia avrebbero affrontato la donna, sicuramente ferita dalla fine di una relazione nella quale ha investito gli ultimi anni della sua vita. “Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?! Ed Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare?”, si è domandata Jolanda.

La giovane ha difeso la madre come una vera leonessa, ribadendo come in questo caso non ci sia alcun motivo per cui giocarci su: “Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere”, ha aggiunto. Jolanda ha quindi chiosato: “La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”.



