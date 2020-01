JOLANDA OTTINO, MADRE AL BANO/ Il ricordo dei suoi cari dopo la morte

Jolanda Ottino torna protagonista a Domenica Live. Questa volta, però, non potrà essere presente né in studio né in collegamento: la madre di Al Bano è venuta a mancare lo scorso dicembre all’età di 96 anni. La notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nonostante qualche acciacco legato all’età, infatti, nonna Jolanda se la passava piuttosto bene. Tra i messaggi di cordoglio fatti pervenire di recente, non è mancato quello sconsolato di Romina Power. “Mamma Jolanda, mi hai accolta come una figlia e io te ne sarò eternamente grata. Vivrai per sempre nel mio cuore”, ha scritto su Instagram la nuora. Sempre su Instagram, il nipote Yari le ha dedicato un lungo post: “Grazie Nonna, sei stata una donna fenomenale. Ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola. Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore”.

Al Bano ricorda la madre Jolanda Ottino

Anche Al Bano ha condiviso il suo lutto con chi lo segue; ma lo ha fatto a fatica. In un primo momento, infatti, il cantante di Cellino San Marco ha deciso di chiudersi in se stesso. Ci ha pensato il magazine Di Più, a fargli rompere il silenzio: “Il mio cuore è a pezzi e sanguina”, ha dichiarato Al Bano. “Da quando mia madre Jolanda se n’è andata, porto nell’anima una ferita, un dolore immenso. Ho perduto la donna più importante della mia vita: il mio amore più grande è stata lei”. Non solo: “Non sarei quello che sono se non avessi avuto una mamma come lei e i suoi due grandi regali: l’amore con cui mi ha sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli brutti, e i valori all’antica che, da buona contadina, mi ha trasmesso. La fede, l’amore per la famiglia, il lavoro, il rispetto della parola data”. Jolanda Ottino avrebbe compiuto 97 anni proprio il 1° gennaio: “L’unico pensiero che, in questi giorni, dà un po’ di pace al mio cuore è il pensiero che mamma passerà il Natale in Cielo con papà. Dopo essersi tanto amati su questa terra, si sono ricongiunti in Paradiso”.

