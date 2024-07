Jon Bon Jovi in lutto: morta la mamma Carol/ Toccante addio del cantante: “Era una forza, ci mancherà molto”

Grave lutto per il cantante Jon Bon Jovi: è morta sua mamma Carol

Un grave lutto ha colpito il celebre cantante Jon Bon Jovi: è morta ieri, 9 luglio, sua mamma Carol. La donna aveva 83 anni ed è venuta a mancare tre giorni prima del suo 84esimo compleanno, presso il Monmouth Medical Center di Long Branch, nel New Jersey, come confermato da PEOPLE. Attraverso una nota ufficiale, Jon Bon Jovi ha rilasciato qualche dichiarazione sulla mamma, ricordandola con parole commosse e di grande affetto.

“Nostra madre era una forza con cui fare i conti, il suo spirito e il suo atteggiamento positivo hanno plasmato questa famiglia. Ci mancherà molto”, ha detto il cantante 62enne, senza tuttavia svelare quali sono state le cause della morte della donna.

Chi era Carol, mamma di Jon Bon Jovi

Oltre a essere la fondatrice del fan club dell’omonima band del figlio, Carol Bonjovi era un’imprenditrice che gestiva diverse attività. Originaria di Erie, Penn. e coniglietta di Playboy, si arruolò nel corpo dei Marines degli Stati Uniti nel 1959, dove servì il suo paese con onore e incontrò il suo futuro marito, John Bongiovi Senior.

La coppia si trasferì successivamente a Sayreville, e iniziarono lì a dare vita alla loro famiglia. Successivamente si trasferirono a Holmdel, in New Jersey, dove la mamma di Jon Bon Jovi ha vissuto fino alla sua morte. Una notizia, questa, che arriva a pochi giorni dal matrimonio del figlio di Jon Bon Jovi, Jake Bongiovi, con la star di Stranger Things Millie Bobby Brown. Il celebre cantante e sua madre avevano un bellissimo rapporto: lui stesso, durante un’intervista con The Big Issue nel novembre 2020, ha attribuito a lei e a suo padre il merito di avergli dato “la capacità di trasformare i sogni in realtà”.

