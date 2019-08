Jonathan Kashanian choc “Tutti abbiamo Pamela Prati in noi”/ Il video che sconvolge..

Pamela Prati è in ognuno di noi? Chi è che non si è mai inventato un fidanzato o un promesso sposo per far colpo su ex colleghi o compagni di scuola? Siamo sicuri che un po’ tutti abbiamo tentato la sorte in questo modo, in alcuni frangenti facendo delle pessime figure, altre volte portando a casa successi insperati. Sappiamo bene che la condizione della Prati è stata un po’ diversa ma ecco che a rincarare la dose ci pensa uno che non ha avuto mai molti peli sulla lingua, ovvero Jonathan Kashanian. Pubblicando un video social l’ex gieffino e inviato di Verissimo alla corte di Silvia Toffanin, ha pensato bene di tirare in ballo, questo è proprio il caso di dirlo, la bella showgirl sarda. Ma cosa è successo di preciso e perché il suo video è già diventato virale?

JONATHAN KASHANIAN TIRA IN BALLO PAMELA PRATI E…

Con un video che arriva direttamente dalle sue vacanze, Jonatha Kashanian si mostra a bordo piscina ma non per un annuncio speciale (ovvero quello del suo fidanzamento o del suo finto matrimonio) bensì ricordando il lato positivo di Pamela Prati ovvero le sue famose prese nelle sue esibizioni al Bagaglino. L’ex gieffino e naufrago dell’Isola dei Famosi scrive: “Perché in ognuno di noi vive una Pamela Prati al Bagaglino- (guardate il video e capirete)”. I commenti divertiti dei fan e degli amici vip non sono mancati visto che a quel punto Jonathan ha lasciato il suo posto per lasciarsi sollevare da due aitanti giovani sotto l’occhio attento degli altri ospiti a bordo piscina. La canzone non poteva non essere quella di Balli Proibiti… il gioco è fatto e il paragone è inevitabile, chi ne uscirà vincitore?

Ecco il video postato su Instagram:

