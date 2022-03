Jonathan Kashanian è fidanzato?/ “Ho avuto meno di 10 storie vere”

Jonathan Kashanian: “Quante donne ho avuto? Mi stai davvero facendo questa domanda…”

Jonathan Kashanian ha una fidanzata oppure no? Dopo la “storia” con Bianca Atzei, tutto tace sulla vita privata dell’ex vincitore del Grande Fratello. Dopo la conduzione del concorso canoro “Una voce per San Marino”, Jonathan torna in tv tra i protagonisti di “Stasera tutto è possibile” e si riaccendono i riflettori sulla sua vita privata. Da tempo si rincorrono voci sulla presenza di una possibile donna nella sua vita, ma il conduttore non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione. Solo in un’occasione, durante una chiacchiera con l’amica Bianca Guaccero a Detto Fatto, si è lasciato andare parlando della sua vita privata e sentimentale parlando proprio delle sue donne. ”

“Quante donne ho avuto? Mi stai davvero facendo questa domanda in diretta su Rai 2? Inizio a sudare e mi devo togliere i vestiti” – ha detto Jonathan parlando della sua vita privata. Visibilmente imbarazzato però, l’ex gieffino ha rivelato “ok, ti dico la verità. Ho avuto meno di 10 storie vere, ma se includi i flirt con bacio ed estensione di bacio di più. La più importante di tutte le mie fidanzate? Con questa persona ci vedremo per il mio compleanno tra l’altro. Lei è una persona con cui volevamo sposarci ed avere dei figli. Ma come, non sai chi è?”.

Jonathan Kashanian e Bianca Atzei sono stati insieme oppure no? I due hanno condiviso l’esperienza de L’Isola dei Famosi e da allora si vocifera che tra i due ci sia stato del tenero. A mettere nuova benzina sul fuoco è stato proprio l’ex vincitore del GF, che chiacchierando con Bianca Guaccero a Detto Fatto, ha detto: “mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare”. La Guaccero allora ha domandato: “ma ad un reality?”. Jonathan ha cercato di raggirare la domanda dicendo: “accontentati di quello che ti sto già dicendo che non dovrei dirti!”.

Eppure a distanza di anni, Jonathan è ancora legato ai ricordi di questa ‘misteriosa’ donata anche se alla domanda “se fosse ancora innamorato” ha risposto: “non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”.



