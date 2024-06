Jordan Bardella, chi è il braccio destro 28enne di Le Pen/ Star dei social: sarà il prossimo presidente?

Jordan Bardella, a soli 28 anni, potrebbe essere il prossimo presidente francese dopo Emmanuel Macron, che in seguito alla sconfitta delle elezioni europee ha scelto di sciogliere il parlamento. Il giovane, leader dell’estrema destra, è il “delfino” di Marine Le Pen e la sua carriera politica è cominciata da giovanissimo: nel 2012 si è infatti iscritto al Front National e nel 2014 è diventato il più giovane segretario nel dipartimento di Seine-Saint-Denis, per poi essere eletto come eurodeputato nel 2019.

Nel 2022, appena 26enne, Jordan Bardella è diventato il leader del partito anti-immigrazione Raggruppamento Nazionale, lo stesso di Le Pen, succedendo proprio lei alla guida del gruppo. Alle elezioni europee del 2024 è arrivata la consacrazione vera e propria: il politico 28enne ha ottenuto il doppio dei voti del partito di Macron, tanto da spingere il presidente ad annunciare lo scioglimento del Parlamento e le elezioni anticipate per il prossimo 30 giugno. Elezioni alle quali Bardella, ovviamente, parteciperà al fianco della leader RN, con l’obiettivo di cambiare non solo l’Unione Europea ma anche la Francia.

Jordan Bardella, chi è il leader francese braccio destro di Le Pen

Giovanissimo, Jordan Bardella – che ha origini italiane – ha un numero importante di follower sui social: su TikTok lo seguono 1,2 milioni di persone e proprio grazie ai mezzi digitali sta avvicinando alla politica – e ovviamente al suo partito – un pubblico sempre più giovane. Potrebbe essere proprio lui, in caso di vittoria di Marine Le Pen alle elezioni, a guidare la Francia prendendo il posto di Macron. Nonostante sia molto conosciuto proprio grazie ai social, in tanti lo accusano di pensare troppo alla sua immagine pubblica e di studiare poco le questioni politiche di reale importanza.

Ma quali sono le idee di Jordan Bardella, quello che potrebbe presto diventare il prossimo presidente francese? Il tutto ruota attorno all’idea di sovranità nazionale, che il leader vuole ripristinare, lasciando pochissimo margine all’immigrazione: in particolare, il partito punta alla protezione dei confini nazionali e al rimpatrio degli immigrati irregolari. Così come La Pen, Bardella vuole rafforzare le forze dell’ordine francesi e le misure di sicurezza interna, attuando in economia misure protezionistiche per proteggere le imprese francesi, tassando quelle estere.











