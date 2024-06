Sondaggi politici Elezioni europee 2024/ Francia: crollo Macron sotto il 15%, Le Pen vince col 33%

I giochi sono aperti in Francia per le Elezioni Europee 2024 e gli ultimi sondaggi politici pubblicati da alcuni media fotografano una situazione che potrebbe regalare delle sorprese. Partiamo dai dati pubblicati in esclusiva da TF1 Info, che fanno parte della rilevazione di Ifop-Fiducial, che ha esaminato ogni giorno le intenzioni di voto dei francesi dall’inizio di aprile per LCI, Le Figaro e Sud Radio. Il Rassemblement National è in testa con il 33% dei voti, mentre Renaissance segue con il 14,5% e un lieve calo (-0,5%). Più indietro PS-Place publique con il 13% delle intenzioni di voto, mentre La France insoumise avrebbe guadagnato 0,5 punti arrivando al 9%, chiudendo la campagna elettorale con il punteggio più alto dall’inizio di questi sondaggi politici quotidiani.

Stabili Les Républicains e Reconquete rispettivamente al 7% e 6%, mentre in lieve crescita, secondo i sondaggi politici sulle elezioni Europee 2024, ci sono gli Écologistes al 5,5% (+0,5%). Per la prima volta, segnala TF1, il partito del presidente francese Emmanuel Macron è sceso al di sotto del 15%, esponendosi così «tanto grave quanto quello subito dal PS nel 1994 o nel 2014», analizza Ifop-Fiducial. Comunque, gli ultimi giorni di campagna elettorale potrebbero aver risvegliato l’interesse dei francesi per le elezioni: nel giro di una settimana, l’indice di affluenza è salito al 52,5% (+1,5%), un record dall’inizio della campagna elettorale. Proiettando questa previsione, l’affluenza potrebbe avvicinarsi all’ultima, quella del 2019, quando fu del 52,2%. Comunque, tra gli elettori, il 77% si dichiara sicuro della propria scelta di voto, una percentuale rimasta stabile.

SONDAGGI POLITICI ELEZIONI EUROPEE 2024 IN FRANCIA: TESTA A TESTA TRA MACRON E I SOCIALISTI

Tra i sondaggi politici sulle Elezioni Europee 2024 in Francia c’è quello di Ipsos per Le Monde, condotto da giovedì a venerdì, secondo cui il partito di Marine Le Pen è sì avanti con il 32% delle intenzioni di voto, ma sarebbe in calo di un punto percentuale rispetto al precedente sondaggio di fine maggio. In calo anche il partito di Emmanuel Macron, che perde un punto percentuale ed è al 15%, con il PS-PP a soli 0,5 punti percentuali, visto che è al 14,5%. «Non abbiamo mai visto uno scarto così ridotto tra loro», ha dichiarato Brice Teinturier, vicedirettore generale di Ipsos.

Tendenza diversa nei sondaggi politici per La France insoumise (LFI), la cui crescita a queste elezioni Europee 2024 è iniziata il mese scorso e avrebbe subìto un’accelerazione verso la fine della campagna elettorale: ha recuperato 1,5 punti dalla fine di maggio, arrivando al 9,5% delle intenzioni di voto. La lista Les Républicains (LR) è stabile al 7%, a seguire due liste che rischiano di non superare la soglia di sbarramento: Reconquete ha il 5,5% delle intenzioni di voto nei sondaggi politici delle elezioni Europee 2024, mentre la lista Ecologistes (Ex-EELV) ha il 5%.











