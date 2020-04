Jorginho, messaggi hot all’interprete del Chelsea/ L’ex Napoli: “S*sso selvaggio?”

Pubblicità

Torna a far parlare di sé e certo non per vicende di calciomercato o meriti sportivi, Jorginho, mediano del Chelsea ed ex giocatore del Napoli, ora al centro di una vicenda scabrosa, fatta di relazioni clandestine e messaggi hot in compagnia dell’interprete del club inglese e dell’ex fidanzato di quest’ultima. Anzi è stato proprio questo, Aaron Hughes a sollevare il polverone mediatico, rivelando al The Sun, che proprio Jorginho e i suoi messaggi bollenti inviati alla ragazza, avrebbe mandato a monte un’altrimenti felice relazione.

Riportato sulle colonne del tabloid, il racconto del ragazzo su questa scabrosa vicenda di tradimenti e relazione clandestina è ben dettagliato: proprio il giorno prima che la felice coppia partisse per una vacanza, Hughes ha scoperto la tresca tra la fidanzata, Elisa Scalcon e Jorginho, attraverso i messaggi hot che i due si scambiavano sui social. Ma qualche sospetto era sorto in precedenza, quando la ragazza aveva cominciato ad allontanarsi, in coincidenza pare, con l’inizio di questo scambio di messaggi ad alte temperature con il giocatore del Chelsea, fin da una tournee del club in Giappone.

JORGINHO, MESSAGGI HOT ALL’INTERPRETE: L’EX FIDANZATO SVELA TUTTO

Nel lungo racconto, ovviamente l’ex fidanzato, tifoso dell’Arsenal non esita a mettere alla gogna il giocatore, non lesinando anche i dettagli più piccanti di questa tresca tra l’interprete del Chelsea e Jorginho: “C’erano messaggi da parte sua che le chiedevano di andare nella sua camera d’albergo in Giappone e molte altre cose. Jorginho ha chiesto a Elisa se preferisse il sesso selvaggio o il sesso romantico”. Lei ha risposto “selvaggio” e lui ha detto “bene”. In un altro messaggio, ha scherzato sul volerla vedere “ubriaca” e lei gli ha detto “lo farai, lo farai”.

Ma non solo: raccontando poi dello scontro finale con l’ormai ex fidanzato, Hughes ha ragguagliato i lettori anche del finale drammatico della storia: “Le ho detto che non potevo fidarmi di lei e ci siamo lasciati. Come potevo fidarmi di lei? Mi ha tradito orribilmente e poi ha mentito al riguardo”. Decisamente una brutta storia e dagli strascichi certo importanti per Jorginho, già papà di due bambini, che ora sarà investito da parecchie polemiche e critiche pesantissime.



