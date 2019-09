José Alberto Sebastiani e Alice Sebastiani, figli Amadeus/ Passione per Inter e moda

José Alberto Sebastiani ha appena dieci anni ed è di sicuro il piccolo di casa di papà Amadeus e mamma Giovanna Civitillo. I tre sono inseparabili ed hanno formato un bel nido sicuro in cui l’equilibrio regna sovrano. Ecco perché la coppia ha scelto di portare in viaggio di nozze anche il bambino, dopo aver celebrato la loro unione anche tramite rito cattolico la scorsa estate. Non compare spesso nelle foto al fianco dei genitori, se non in rare occasioni e quasi sempre di spalle, ma sembra proprio che il piccolo Josè sia un vulcano di solarità. “Il mio piccolo grande amore”, scrive Giovanna sul profilo Instagram che condivide con il marito, pubblicando una foto di entrambi alle Mauritius, immersi nell’acqua. Clicca qui per guardare la foto di Josè Alberto Sebastiani e Giovanna Civitillo. Sembra tra l’altro che abbia ereditato la passione per l’Inter del papà, che ha scelto di dargli il nome Josè in onore di Mourinho. Un piccolo grande traguardo per Amadeus, che potrà seguire il bambino anche nella sua prima esperienza nel mondo del calcio.

Josè Alberto e Alice Sebastiani, figli di Amadeus

Appena 22 anni e già chiara la passione per la moda: Alice Sebastiani è riuscita a portare a casa una laurea con lode quest’anno, facendo felice il padre Amadeus. La ragazza è nata dal primo matrimonio del conduttore con Marisa Di Martino, da cui si è separato quando Alice aveva solo nove anni. Per il giorno della sua laurea, Alice ha scelto di avere al suo fianco la famiglia al completo e non solo il padre, accompagnato dalla seconda moglie Giovanna Civitillo, ma anche i nonni paterni. Nelle foto scattate dal settimanale Chi, la si vede infatti sorridente con il suo abito lungo e nero e tacco a spillo, alta quasi quanto Amadeus. “Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda”, dichiara Alice sicura di essere stata fortunata. Oggi, 15 settembre 2019, Amadeus sarà ospite di Domenica In per parlare del suo futuro lavorativo e chissà che non faccia un accenno anche a questo traguardo vissuto in modo indiretto. Dopo tutto la giovane Sebastiani sa quanto la famiglia è stata importante perché potesse coltivare i suoi studi e la sua passione, tanto da ricevere l’istruzione adeguata in una delle migliori scuole di moda presenti sul territorio italiano, l’Istituto Marangoni di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA