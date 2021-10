Katia Ricciarelli: “Josè Carreras lasciò la moglie per me”/ “É stato un amore folle”

Katia Ricciarelli si lascia andare a dolci confessioni d’amore. “Ti sei mai innamorata”, le chiede Miriana Trevisan. La Ricciarelli comincia così a raccontare la sua travolgente storia d’amore con Josè Carreras iniziata quando entrambi avevano solo 22 anni. “Lui era sposato e lasciò sua moglie per me. E’ stato un amore folle“, racconta la cantante lirica. Ad unire la Ricciarelli e Carreras era anche il lavoro. I due, infatti, lavoravano spesso insieme, ma ad un certo punto la relazione finì per un periodo.

“Quando lo lasciai, lui tornò dalla moglie e fece anche un figlio”, ricorda la Ricciarelli. “Ho sofferto, però, mi sono detta che era colpa mia”, aggiunge ancora la Ricciarelli. La passione, però, portò i due a riprovarci. “Lui mi aveva detto che era finita con la moglie. In realtà, dopo anni che andavamo avanti così, lui aveva fatto un altro figlio”, dice ancora.

Katia Ricciarelli, l’amore folle con Josè Carreras

Quello tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras è stato “un amore folle” che ha fatto anche soffrire la cantante come racconta a Miriana Trevisan e Carmen Russo che la ascoltano attentamente. La Trevisan, in particolare, vede nella relazione vissuta dalla Ricciarelli una grande storia d’amore.

“È quell’amore di passione, quello che desideri ma non puoi avere. Si sente quando ne parli”, commenta la Trevisan che, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sta vivendo un flirt con Nicola Pisu. “L’amore più importante per me è sempre l’ultimo, quello della maturità” spiega Katia che, poi, conclude: “È quello che ti lascia una traccia più profonda”.

