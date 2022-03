José Maria Carreras ex compagno Katia Ricciarelli/ “Noi perfetti poi mi stancai di fare la…”

Puntata domenicale ricca di ospiti e di temi quella di “Verissimo” che si appresta ad andare in onda oggi e che vedrà sfilare il solito, ricco parterre di protagonisti: e dopo una parentesi dedicata alla musica e all’oramai lontano Festiva di Sanremo, ci sarà spazio anche per il cast tutto al femminile del “Grande Fratello VIP” con la presenza in studio, oltre che di Manila Nazzaro, anche di Katia Ricciarelli. E, in attesa di scoprire cosa racconterà a Silvia Toffanin la 76enne soprano e attrice originaria di Rovigo, scopriamo qualcosa in più della sua vita sentimentale.

Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, questo il nome completo all’anagrafe dell’artista veneta classe 1946, non è stata solo per tanti anni la storica compagna di Pippo Baudo (ricordiamo che la coppia si era detta definitivamente addio divorziando nel lontano 2007, dopo essere convolata a giuste nozze il 18 gennaio 1986, giorno del 40esimo compleanno del soprano) ma è stata per tanto assieme anche al collega José Maria Carreras. Ma cosa sappiamo della lunga love story, di circa tredici anni, che ha legato la Ricciarelli al coetaneo tenore spagnolo originario di Barcellona e che nella memoria degli appassionati di lirica è ancora idealmente assieme a Luciano Pavarotti e Placido Domingo, i cosiddetti “Tre Tenori”?

JOSE’ CARRERAS, EX COMPAGNO DI KATIA RICCIARELLI: ECCO PERCHE’ SI SONO LASCIATI

Come sappiamo, la Ricciarelli ha avuto diverse storie d’amore nel corso della sua vita ma pare che quella con Carreras sia stata particolarmente travolgente: “Eravamo una coppia perfetta” ha avuto modo di dire in più di una occasione la ex signora Baudo ricordando che all’epoca lei e il suo José avevano solo 23 anni: “Mi sono innamorata di lui per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’ e con una sola frase sono caduta per terra…”. Parole al miele per il soprano che aveva avuto modo di svelare alcuni dettagli di questa liaison a Pierluigi Diaco durante una ospitata in uno dei suoi programmi. Nonostante questo, non sono mancati i momenti di crisi e le turbolenze nella loro relazione.

Infatti un uomo così affascinante e giramondo come il tenore spagnolo attirava l’attenzione di molte donne: “Era un birichino simpatico” aveva rivelato la Ricciarelli a Chiambretti, scherzando sul fatto di essere stata in quegli anni “cornuta e felice”. E poi com’è finita questa intensa storia d’amore che li aveva visti anche molto uniti dal punto di vista artistico e professionale? “All’improvviso mi ero stancata di fare la fidanzata e ho detto basta” ha raccontato la diretta interessata, forse stanca di quel ménage o forse del fatto che Carreras non le avrebbe mai fatto la fatidica proposta di matrimonio. “Volevo chiudere con gli uomini” ha aggiunto riferendosi a quel periodo: e invece era arrivato Pippo Baudo e il resto è storia (rosa), finché è durata…











