Cesara Buonamici, per il secondo anno consecutivo, torna nello studio del Grande Fratello 2024 come opinionista. La giornalista è pronta a commentare tutte le dinamiche della casa insieme a Beatrice Luzzi che passa dal ruolo di concorrente a quello di opinionista. A fare il tifo per lei e a supportarla nel ruolo di opinionista è il marito Joshua Kalman che ha sposato dopo 24 anni di fidanzamento. I due si sono sposati nel 2022 ma la loro storia d’amore è iniziata nel 1998.

I due si sono giurati amore terno con un rito civile nella città natale di Cesara, Fiesole, in Toscana. Figlio di una famiglia di medici, il marito di Cesara Buonamici è nato in Israele, ha studiato medicina e poi si è trasferito in Italia. Con la moglie, vive a Roma, città che hanno scelto anche per motivi lavorativi.

Cesara Buonamici e il commento su Joshua Kalman

Cesara Buonamici è stata ospite della puntata di Pomeriggio 5 del 16 settembre e, nello studio di Myrta Merlino, prima di svelare le novità della casa del Grande fratello 2024, ha commentato con gli altri ospiti anche il compleanno di Harry e il suo rapporto con il fratello William.

Durante la discussione in studio, gli ospiti di Myrta Merlino si sono soffermati anche sulla calvizie del Principe William, sempre più evidente. Il momento ha così spinto Cesara a spiegare che sono tanti gli uomini a soffrirne “compreso mio marito”. Un commento ironico quello di Casara Buonamici sul marito che resta molto schiva e discreta sulla vita privata.

