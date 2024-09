Casa Grande Fratello 2024: ecco dove si trova

La casa del Grande Fratello 2024 riapre ufficialmente i battenti oggi, lunedì 16 settembre, per accogliere i 22 concorrenti che, per i prossimi mesi, vivranno sotto le luci dei riflettori. Dopo anni in cui la casa del Grande fratello è stata localizzata a Cinecittà, quest’anno si cambia location. E’ stato, infatti, inaugurato il Villaggio di Grande Fratello, presso i Lumina Studios di Roma, dove è stata costruiti la nuove e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

A mostrare le prime immagini della casa del Grande Fratello è stato Pomeriggio 5 che ha regalato al pubblico il video della parte esterna della casa che sarà svelata ufficialmente questa sera. Tuttavia, qualche dettaglio sulla casa è stato svelato da Davide Maggio.

Casa Grande Fratello: comfort e arredamento moderno

Nuova casa e nuovo arredamento per la casa del Grande Fratello che è stata costruita seguendo dei criteri ecosostenibili. Criterio utilizzato anche per la scelta dell’arredamento che è super moderno e super funzionale. Come sempre, la casa presenta un’ampia zona cucina dove si svolgerà parte delle giornate degli inquilini che, poi, potranno trascorrere il resto della giornata nell’ampia zona salone dove sono presenti tanti divani dove i concorrenti si accomoderanno nel corso delle varie puntate serali.

Immancabili, poi, due zone fondamentali della casa ovvero il giardino e la zona piscina. Per quanto riguarda le camere da letto, non è ancora chiaro se saranno due o ci sarà un’inca camera in cui dormiranno tutti i concorrenti. Tutti gli altri dettagli della casa saranno svelati nel corso della prima puntata della nuova edizione del reality show.