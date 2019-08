Jova Beach Party, Lido degli Estensi/ Scaletta: 8 ore di musica senza sosta

Jova Beach Party arriva a Lido degli Estensi

Torna il Jova Beach Party con la tappa a Lido degli Estensi oggi martedì 20 agosto 2019. Come capitato in altre tappe sarà il momento del dj set a partire dalle ore 16.00 con Lorenzo Jovanotti che diventerà protagonista dell’evento a partire dalle 20.30. Uno show che permetterà all’artista di confrontarsi con il pubblico, facendolo diventare parte attiva dello stesso evento. Un tour che però non ha evitato purtroppo le polemiche visto che due tappe sono state annullate, ma per motivi non dipendenti né dal cantante né dall’organizzazione. Sono infatti state cancellati i concerti di Albenga e Vasto per motivi di sicurezza. Anche in quel caso l’artista ha dimostrato di avere grande attaccamento al suo pubblico, dimostrando la voglia di tornare anche in quelle regioni dove il Jova Beach Party è saltato.

La scaletta del Jova Beach Party, Lido degli Estensi

È molto difficile stilare la scaletta del Jova Beach Party al Lido degli Estensi. Questo perché lo stesso Lorenzo Jovanotti ha specificato che ogni evento sarà stato a sé stante con novità che avranno travolto il pubblico tappa dopo tappa. Proviamo però a dare un taglio a quelle che dovranno essere le canzoni portate sul palcoscenico, anche prendendo ad esempio quanto accaduto finora: Salvami, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Estate, Nuova era (con Dardust),Luna di città d’agosto (con Dardust), Megamix, Sabato, L’ombelico del mondo, Bella, Quelli che benpensano (con Frankie Hi-Nrg Mc), Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover), Muoviti muoviti, Non m’annoio, Tensione evolutiva, Penso positivo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato, Chiaro di luna, Fango.

Jova Beach Party: il tour non finisce qui prossima tappa…

Come andrà avanti il Jova Beach Party dopo la tappa di oggi, 20 agosto, al Lido degli Estensi? La prossima tappa vedrà Lorenzo Jovanotti ad alta quota a Plan de Corones, cima 2.275 m. Il 28 agosto invece sarà alla Spiaggia Bell’Italia di Lignano e infine il 31 agosto alla Spiaggia del Muraglione a Viareggio. Ci sarà poi la festa finale che si terrà il 21 settembre prossimo all’aeroporto Linate di Milano che verrà riaperto proprio per l’occasione, dando così la possibilità a Lorenzo Cherubini di salutare i suoi fan dopo un estate passata sulla spiaggia a vivere emozioni fatte di canzoni e di grandi colpi di scena. Di sicuro ancora una volta Jovanotti ha dimostrato di essere un innovatore per quanto riguarda il mondo della musica e anche per le modalità dei suoi concerti.



