Jovanotti/ “Jova Beach Party”, Lignano Sabbiadoro 6 luglio: tutte le informazioni

Jovanotti,”Jova Beach Party”: il party in spiaggia a Lignano Sabbiadoro

Il tour 2019 di Jovanotti che lo porterà in estate nelle spiagge italiane, si apre con la prima tappa a Lignano Sabbiadoro nella giornata di oggi, sabato 6 luglio. Il “Jova Beach Party” prenderà il via dalla spiaggia del Bella Italia Village dove verrà allestito il parco divertimenti con la musica che sarà la protagonista assoluta della bella stagione, accogliendo non soltanto il live dell’artista ma anche un vero e proprio show dal tramonto a notte fonda con ospiti italiani ed internazionali. Partner dell’intero concerto di Jovanotti sarà il WWF, i coordinatori infatti premono per potere mettere in piedi una vera occasione di intrattenimento in delle location uniche (direttamente sull’arenile appunto) ossequiando l’ambiente e particolarmente il mare, temi su cui il WWF opera ormai da moltissimi anni con progetti specifici.

“Jova Beach Party” Lignano a Sabbiadoro: un evento per bambini giovani e adulti

Il concerto di Jovanotti “Jova Beach Party” che parte da Lignano Sabbiadoro sarà un vero spettacolo adatto a tutti: giovani, adulti, famiglie e bambini. Ci sarà anche un’area dedicata esclusivamente ai bambini e per chi lo vorrà, anche la possibilità di fare il bagno in mare che, come ben sapete, si trova a due passi. Il costo del biglietto del concerto di Jovanotti (in vendita sui principali siti online dal 7 dicembre 2018) ha un costo complessivo € 52 senza differenziazioni di aree. I bambini fino agli 8 anni inoltre, potranno entrare gratis. Jovanotti dato il successo ancor prima dell’esibizione, ha già raddoppiato questa data e quindi, potrete rivederlo suonare anche il 28 agosto 2019, sempre a Lignano Sabbiadoro per concludere il tour. La prima data è andata speditamente Sold Out, così come molte altre date del tour, per questo l’artista ha deciso di esibirsi un’altra volta, chiudendo in bellezza le date in spiaggia. La musica sarà la vera protagonista con uno spettacolo che inizierà alle 16.00 e continuerà fino a notte tra DJ set e performance inedite.

