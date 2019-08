Jova Beach Party, Plan de Corones/ Scaletta, un’esperienza diversa dalle altre

Il Jova Beach Party prende quota e va a Plan de Corones

Torna protagonista il Jova Beach Party che oggi, 24 agosto 2019, fa tappa a Plan de Corones in un’insolito scenario di altura. Fino a questo momento infatti Lorenzo Jovanotti si era esibito in spiaggia, come si capisce anche dal nome del tour, ma stavolta canterà e farà scatenare il suo pubblico su un palcoscenica a quota 225 metri. Si parla di ben 25mila spettatori che si presenteranno da tutta l’Italia. Per l’evento infatti è previsto il sold out e quindi un’affluenza clamorosa. Ovviamente si è lavorato molto per rendere l’appuntamento sicuro per tutti anche per le impurità che offre il terreno e che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo al divertimento dei presenti. Gli organizzatori hanno valutato tutto con grande attenzione fin dall’accesso tramite impianti di risalita che sono pronti a muoversi direttamente da quattro punti attorno alla montagna: Brunico, San Vigilio di Marebbe, Valdaora e Perca.

Jova Beach Party, Plan de Corones: la data di Vasto recuperata il 7 settembre a Montesilvano

Il Jova Beach Party regala un sorriso ai fan di Lorenzo Jovanotti che vivono in Abruzzo. Questo perché è stata pubblicata la data del nuovo evento che andrà a sostituire la tappa di Vasto annullata di recente. Il prossimo 7 settembre sarà il momento di un concerto a Montesilvano con 600 biglietti che sono stati piazzati in tre ore dall’apertura della vendita su TicketOne e ciao Ticket. In conferenza il sindaco Ottavio De Martinis ha specificato: “Per noi il prossimo 7 settembre sarà una data epocale. Mai la nostra città aveva ospitato un evento così importante. Questa è una vittoria per noi di Montesilvano ma più in generale per tutto l’Abruzzo. Ringrazio i sindaci dei comuni limitrofi”. L’organizzatore Andrea Cipolla ha specificato: “Metteremo in vendita la capienza massima di 33mila posti. Occorrerà tenere il condo di quanti richiederanno il rimborso del biglietto dopo l’annullamento di Vasto e chi invece vorrà sfruttarlo“.

La scaletta del concerto del Jova Beach Party di Plan de Corones

E’ difficile fare una scaletta precisa del Jova Beach Party anche per la tappa di Plan de Corones, questo perché è stato lo stesso artista a spiegare più volte che ogni spettacolo sarebbe stato diverso dal precedente. Una scelta rivoluzionaria che ha fatto discutere, ma che ha reso ancora più noto questo tour all’insegna del divertimento e concepito per essere fatto più di avventure che di concerti. Andando a rivedere però le ultime esibizioni proviamo a tracciare una possibile scaletta: Salvami, Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Ciao mamma, Estate, Nuova era (con Dardust),Luna di città d’agosto (con Dardust), Megamix, Sabato, L’ombelico del mondo, Bella, Quelli che benpensano (con Frankie Hi-Nrg Mc), Rock This Way (Run DMC-Aerosmith cover), Muoviti muoviti, Non m’annoio, Tensione evolutiva, Penso positivo, A te, L’estate addosso, Ti porto via con me, Ragazzo fortunato, Chiaro di luna, Fango.



© RIPRODUZIONE RISERVATA