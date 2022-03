Jovana Djordjevic attacca Floriana Secondi/ “E’ molto difficile da gestire e…”

Jovana Djordjevic prende le distanze da Floriana: “Non mi piace…”

Jovana Svonja Djordjevic prova antipatia nei confronti di Floriana Secondi. La ragazza all’Isola dei Famosi si trova su Playa Sgamada assieme a Roger Balduino. Tra loro la convivenza procede a gonfie vele anche se Roger non fa altro che pensare agli altri concorrenti e in particolare a Estefania. Jovana però lo intrattiene e si mostra determinata a fargli passare delle ore serene. La ragazza è convinta che Floriana si prenda gioco di lei e dice: “Sono sicura che ride su di me”. Roger le chiede allora se avevano litigato ma Jovana risponde: “Io non litigo con nessuno. Se tu non mi tocchi io non ti tocco”. Poi Jovana lancia una frecciata a Floriana: “E’ molto difficile da gestire. Quando parla mi allontano”. A Jovana dà fastidio il modo in cui Floriana parla e dice: “Non sono abituata a questo”.

Angelo, chi è il fidanzato di Floriana Secondi/ Lei: "Lo amo ma lui non ricambia"

Tra le due i nervi sono tesi e c’è da immaginarsi cosa succederà se si troveranno a dover convivere sulla stessa Isola. Per il momento non c’è questo rischio ma c’è da aspettarsi che le scintille scoppieranno ben presto appena ci saranno le possibilità. Jovana potrebbe ritrovarsi nella stessa situazione di Estefania che è stata accusata da Floriana di essere poco partecipe alle faccende sull’Isola. Jovana Svonja Djordjevic, moglie del calciatore Filip Djordjevic, ex attaccante di Lazio e Chievo Verona, è stata tra le assolute protagoniste di queste prime ore della nuova edizione dell’Isola dei famosi. La bellissima modella serba ha fatto parlare tutti di se per la dichiarazione fatta all’interno del video di presentazione che ha introdotto Jovana come nuova concorrente del reality show in onda su Canale Cinque.

NUOVI CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2022/ Il rapper Blind cerca la sua 'rivincita'

Jovana Djordjevic conquista i social e…

Jovana Svonja Djordjevic ha fatto impazzire i telespettatori e gli utenti dei social network per quello che ha detto nel video. Nel parlare delle cose che le piacciono di più nella vita, la modella ha elencato ”il rock-and-roll, il sesso e la pizza” specificando subito ”in questo preciso ordine”. Il video, ripostato anche su Instagram, ha avuto tantissime visualizzazione e il pubblico si è scatenato per le parole pronunciate da Jovana. Il successo riscosso non ha però al momento portato la fortuna sperata per la moglie dell’ex calciatore. Jovana, in coppia con il modello brasiliano Roger Balduino (ricordiamo che in questa edizione dell’Isola si gareggia in coppia e coloro che sono sbarcati in solitaria hanno dovute formare delle coppie per poter proseguire il programma), è finita al ballottaggio nella prima puntata in prime time della trasmissione condotta da Ilary Blasi. La serba e il brasiliano sono finiti in un televoto flash contro la coppia formata dalla modella Estefania Bernal e dall’attore Nicolas Vaporidis.

Carmen Di Pietro: tra risate e decolletè a Isola dei Famosi 2022/ Sarà eliminata?

Il pubblico ha però preferito Estefania e Nicolas e dunque Jovana e Roger sono usciti sconfitti. I due, convinti di dover abbandonare l’Honduras e di dover prendere il primo aereo diretto in Italia, sono invece stati portati su Playa Sgamada (nome dato quest’anno alla famosa Ultima Spiaggia) e sono dunque ancora in gara. Jovana è stata tuttavia separata da Roger e adesso gareggia nuovamente come concorrente singolo. Non è ancora dato sapere quale sarà il suo destino su Playa Sgamada e di conseguenza all’interno del adventure-game. La certezza è che in poche ore Jovana Svonja Djordjevic ha conquistato tutti, pubblico incollato davanti allo schermo del televisore e utenti del web e dei social network. In molti sperano nella sua permanenza nel reality show in onda su Canale Cinque e in un suo repentino reintegro sull’isola principale insieme ai concorrenti effettivi. Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire come proseguirà l’avventura della bella Jovana a Cayo Cochinos.











© RIPRODUZIONE RISERVATA