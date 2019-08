Jovanotti “Benedetta Pilato, sul palco!”/ Video Jova Beach Party: nuotatrice in festa

Festa e sorpresa inaspettata da parte di Jovanotti a Benedetta Pilato, giovane nuotatrice pugliese e reduce dai Mondiali di nuoto dove si è guadagnata la medaglia d’argento. Durante l’undicesima tappa del Jova Beach Party di Policoro, la grande festa dell’estate in cui Lorenzo Cherubini è protagonista indiscusso sulle spiagge italiane, tra i 25mila presenti all’evento c’era anche la giovane Benny, 14enne tarantina che si è fatta valere nei 50 Rana a Gwangju, in Corea del Sud. Per lei l’emozione raggiunto vette altissime ed ha potuto festeggiare l’importante traguardo raggiunto sul palco insieme a Jovanotti, suo idolo, accolta dall’abbraccio dei fan che successivamente sono stati travolti dalla festa che solo Lorenzo è in grado di portare con la sua musica. Dopo essersi guadagnato il titolo di più giovane medaglia iridata azzurra di sempre, Benedetta ha deciso di percorrere circa un’ora di strada per poter vedere il suo cantante preferito dal vivo ma alla fine è stato lui a farle una gradita sorpresa!

JOVANOTTI E BENEDETTA PILATO INSIEME SUL PALCO

In attesa dei Mondiali jrs di Budapest, Benedetta Pilato ha potuto vivere una serata indimenticabile grazie a Jovanotti. Proprio il cantante toscano l’ha invitata a salire sul palcoscenico di Policoro, dove si stava esibendo per una nuova entusiasmante tappa del suo Jova Beach Party. Per la giovane Benny è stato un momento davvero magico, coronato da un immancabile selfie e dallo show in prima persona, mentre sotto al palco la folla era in delirio. “Non smettere mai, forza, tanto coraggio, siamo tutti con te! Pensaci la prossima volta che sei in acqua!”, ha commentato Jovanotti dopo averla invitata sul palco e prima di congedarla con un selfie ed un bacio. Il giorno successivo alla grande emozione, è stato proprio Jovanotti a commentare su Facebook: “Ieri a Policoro ho saputo che c’era Benedetta Pilato e l’ho invitata sul palco a festeggiare la sua medaglia d’argento ai mondiali di nuoto insieme a tutta jovabeachparty. Lei ha 14 anni è di Taranto e ci siamo fatti un selfie. Benedetta che sia uno splendido inizio di carriera per te e di tifo per noi!”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA