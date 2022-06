Jovanotti/ “Bicicletta? La mia passione: è libertà, mia mamma simile a mia figlia…”

L’intervista a Jovanotti ne Il meglio di Domenica In

Nel corso de Il meglio di Domenica In, oggi 12 giugno, abbiamo avuto modo di rivedere l’ospitata avvenuta nel corso della passata edizione del programma con protagonista Lorenzo Jovanotti, alla sua prima intervista con Mara Venier. “Penso che sei un raggio di sole nel pomeriggio”, ha esordito il cantante parlando della padrona di casa. In realtà i due si sono già incontrati molti anni fa: “Sono stato molto innamorato dei tuoi fidanzati, Jerry Calà e Renzo Arbore…”, ha svelato Jovanotti.

La passione di Jovanotti per la bicicletta lo ha portato persino in Argentina: “Ho fatto un sacco di questi viaggi, questo è il primo che ho filmato. La bicicletta è la mia passione, è libertà, è andare via. E’ la parte opposta del mio lato socievole. Mi piace andare in un posto che non conosco, osservare, fare due chiacchiere. Poi mi piace la fatica”, ha commentato. “La bicicletta è una compagna di avventura fantastica”, ha aggiunto.

Jovanotti, il ricordo del padre e della madre

Il cantante Jovanotti ha raccontato dell’incontro in Cile, durante un viaggio in biciletta: “Ho incontrato un tizio identico al mio babbo, ci ho passato un pomeriggio molto divertente, era identico anche fisicamente. Mi piace pensare che mio babbo adesso sia in Cile contento”. Proprio il padre avrebbe sempre sognato di andare in Sud America senza mai andarci. “Mia madre mi ha sempre sostenuto”, ha svelato. Fu la mamma a dargli i soldi per andare a Milano. “Le tasche piene di sassi” è scritta proprio pensando alla mamma. “Assomiglia a mia figlia, il taglio degli occhi è molto uguale”, ha commentato Lorenzo parlando proprio della mamma.

Inevitabile un filmato di Jovanotti sul palcoscenico, dove emerge tutta la sua energia: “Mi alleno come se dovessi fare uno sport olimpico”, ha svelato il cantante. Spazio quindi ai suoi duetti celebri, da Pino Daniele a Eros Ramazzotti, passando per i Negramaro, Renato Zero, Laura Pausini e Gianni Morandi. Il Jova Beach party sta per tornare dal 2 luglio prossimo, con tutta una serie di concerti che lo vedranno protagonista.











