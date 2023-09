Jovanotti compie 57 anni: il grande amore per la moglie Francesca Valiani/ La malattia della figlia Teresa

Jovanotti e Francesca Valiani 30 anni d’amore assoluto: la sua “Ragazza magica”

Uno dei più grandi volti della musica italiana compie oggi 57 anni: Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti. Per l’occasione, il Corriere della Sera ha racchiuso una serie di sfumature e curiosità legate alla carriera del cantautore. Non è stato forse il migliore dei compleanni per l’artista in virtù delle ultime vicissitudini. Jovanotti è infatti ancora in ripresa dopo l’incidente in bicicletta subito durante le vacanze in Repubblica Dominicana.

A prescindere dal tempo che ci vorrà per riprendere la forma di un tempo tra terapie e percorsi annessi, Jovanotti non ha comunque perso il sorriso. Il merito però non è forse tutto suo; un ruolo cruciale lo svolge da anni sua moglie Francesca Valiani con la quale condivide la bellezza dell’amore da quasi 30 anni. Come racconta il portale, il primo incontro venne raccontato proprio dalla donna in un’intervista rilasciata per Vanity Fair nel 2017: “Avevo 14 anni, lui metteva i dischi in una discoteca di Cortona; mi venne a portare un biglietto per una serata in quel locale. I miei naturalmente non mi fecero andare, ma io quel biglietto lo conservai per anni e senza nessun motivo dentro il portafoglio. Ce l’ho ancora”.

Jovanotti e Francesca Valiani, dall’unica crisi al matrimonio nel 2008

Dal 1994 Jovanotti – all’anagrafe Lorenzo Cherubini – e Francesca Valiani sono una coppia più unita che mai. A lei è dedicato l’iconico brano “Ragazza Magica” e, come racconta il portale, solo una volta la loro stabilità è stata messa a rischio dalle chiacchiere di cronaca rosa. Nel 2002 infatti, una leggera crisi aveva messo a repentaglio la bellezza dei loro sentimenti, salvo poi tornare tutto nella norma in poco tempo. “Mi sono messo in discussione” – raccontò ai tempi l’artista – “Guardando finalmente i difetti, affrontando la crisi e gli errori compiuti”.

Dopo i tanti anni insieme e la crisi superata, Jovanotti e Francesca Valiani hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio nel 2008, proprio a Cortona. Prima ancora dell’unione nuziale, il loro rapportò venne impreziosito dalla nascita della loro figlia, Teresa Lucia. La ragazza, oggi 25enne, è nata nel 1998 e quindi dieci anni prima del matrimonio.

Teresa Lucia, la battaglia contro la malattia della figlia di Jovanotti e Francesca Valiani

Teresa Lucia – figlia di Jovanotti e Francesca Valiani – nel 2021 decise di rivelare sui social un percorso tortuoso che stava interessando la sua vita, alle prese con la malattia. “Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine. Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico“. Dopo tante cure e una grande voglia di non lasciarsi sopraffare dalla paura, la giovane è riuscita a guarire.

“Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei mai fatta…”. Queste le parole di Teresa Lucia – figlia di Jovanotti e Francesca Valiani – riportate da Il Corriere della Sera, successive alla guarigione dalla malattia. Una volta ultimato il percorso per debellare il linfoma, la giovane ha ripreso gli studi e, come raccontò nel 2022 Jovanotti a Domenica In, la figlia è riuscita a completare con successo il percorso di laurea negli Stati Uniti d’America presso la School of Visual Art di New York.

