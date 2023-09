Ronaldo “Il Fenomeno” si è sposato per la terza volta/ Le “richieste” della moglie Celina Locks

Ronaldo “Il Fenomeno” è convolato a nozze con Celina Locks: è il terzo matrimonio per il calciatore

Come si dice in questi casi, non c’è due senza tre. Ronaldo “Il Fenomeno” ha deciso di unirsi in matrimonio per la terza volta e la fortunata è Celina Locks. La cerimonia nuziale si è tenuta lo scorso 26 settembre con l’ex calciatore brasiliano e la nuova fiamma che si sono emozionati per la gioia dei tantissimi presenti. Il tutto si è svolto ad Ibiza e stando alla bellezza delle immagini pare ovvio come per i protagonisti non abbiano avuto alcuna risonanza le “chiacchiere” sulla differenza d’età tra i due.

Stando a quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Ronaldo “Il Fenomeno” e Celina Locks non sono affatto una coppia “giovane”. I due si conoscono infatti da diversi anni e la frequentazione dura esattamente da 7. Nonostante il rapporto sia dunque iniziato tempo fa, i due hanno deciso di ufficializzare la loro unione solamente lo scorso mese di gennaio. A pochi mesi dal fidanzamento ufficiale, è ora arrivato anche il grande passo celebrato dagli sposi anche sui social: “Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un’intima celebrazione religiosa. Diamo inizio ad una settimana di festeggiamenti”.

Ronaldo e Celina Locks, il retroscena sulle richieste della donna prima del matrimonio

Oltre alla notizia in sé del matrimonio tra Ronaldo “ll Fenomeno” e Celina Locks, sempre Il Fatto Quotidiano riporta un retroscena alquanto curioso. Prima di convolare a nozze per la terza volta nella sua vita, l’ex calciatore avrebbe ricevuto delle precise richieste dalla sua nuova consorte. Innanzitutto – racconta il portale – la donna avrebbe, giustamente, chiesto fedeltà assoluta. In secondo luogo, Celina Locks avrebbe chiesto al consorte anche un figlio.

Per la richiesta di un figlio avanzata da Celina Locks a Ronaldo, è però da segnalare un problema seppur dalla facile risoluzione. L’ex calciatore – spiega Il Fatto Quotidiano – si è di recente sottoposto ad un’operazione volta a rimediare all’ipertiroidismo. In ogni caso, con l’aiuto della scienza sarà comunque possibile mettere al mondo una nuova creatura. L’ex Inter e Milan è stato lungimirante nel depositare il proprio seme al fine di poterne giovane laddove il desiderio di allargare la famiglia si fosse concretizzato.

