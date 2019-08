Jovanotti e Sammy Basso sul palco insieme/ Video “sei come una stella ti voglio bene”

Nuova tappa del Jova Beach Party e nuova sorpresa sul palcoscenico per Jovanotti e i suoi fan. Durante il concerto che si è tenuto a Ferrara, davanti a oltre 28mila spettatori che hanno preso parte al Lido degli Estensi, è andato in scena un nuovo momento indimenticabile. A farla da padrona, il “pirata buono” e Peter Pan. Sembra una favola ed invece è proprio il momento emozionante vissuto dai presenti, grazie alla partecipazione inaspettata di Sammy Basso, il giovane 23enne bassanese affetto da progeria, la malattia che lo rende intrappolato in un corpo da anziano. Sammy, grazie alla sua forza ed alla sua positività, è diventato un esempio per la sua generazione e non solo. Anche per questo la sua presenza sul palco, al fianco di Jovanotti, si è trasformata in un nuovo momento magico. La serata ferrarese dello scorso martedì è stata incorniciata in una serie di scatti prontamente postati su Instagram proprio da Lorenzo Cherubini: “Caro Sammy Basso l’applauso e l’energia di tutti gli amici nella spiaggia di #lidodegliestensi era tutto per te! Per me è sempre bello vederti e fare due chiacchiere! Quello che hai detto ieri ha emozionato tutti. Sei forte brother! Ti vogliamo bene. #jovabeachparty #sammybasso”, ha scritto Jovanotti.

JOVANOTTI E SAMMY BASSO SUL PALCO: “TI VOGLIAMO BENE”

Gli scatti postati dal protagonista del Jova Beach Party sul profilo ufficiale Instagram sono toccanti: Jovanotti e Sammy camminano dietro le quinte mano nella mano, il cantante nei panni del pirata buono. Ma non manca l’emozionante abbraccio davanti a quasi 30mila presenze, e poi i sorrisi e le chiacchiere sul palco. Anche su Facebook Jova ha ribadito: “Ti vogliamo bene Sammy, sei una persona fantastica e infondi coraggio come una stella! Ciao fratellino sempre bello vederti e fare due chiacchiere con te”. Ovviamente la replica di Sammy non si è fatta attendere e tramite la sua pagina Instagram ha fatto giungere il suo messaggio al cantante conosciuto lo scoro anno a Milano: “Grazie @lorenzojova, grazie amico mio, è stato un piacere stare insieme a te, chiacchierare un po’ insieme e sentirti esplodere d’energia sopra il palco!!! Grazie per le grandissime emozioni”. I commenti ad entrambi da parte di nomi celebri e non solo non si sono fatti attendere. Come quello di Giusy Versace che, sotto gli scatti postati dal giovane cavaliere della Repubblica ha scritto: “questa foto è da stampare”.





