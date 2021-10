Jovanotti, il tumore della figlia “Mi cedevano gambe”/ “Teresa aveva linfoma Hodgkin”

Jovanotti ha parlato della malattia di sua figlia Teresa – un tumore, il linfoma di Hodgkin – dal palco del teatro Manzoni di Milano: “Si era accorta di avere un linfonodo che le faceva male – ha raccontato il cantautore -. Da quel momento è iniziata un’avventura che è durata dall’estate scorsa per sei mesi difficili che si sono conclusi bene. Ora la malattia è scomparsa e Teresa ha ripreso la scuola”. Lorenzo Cherubini ha aggiunto: “Mia moglie e Teresa hanno affrontato questo viaggio con una forza che mi ha sorpreso. Pensavo di essere io quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano“.

Jovanotti, incidente sul set: come sta?/ Graffi e "tre costole incrinate"

Un periodo duro, in cui l’isolamento causa Covid “ci ha facilitato – ha spiegato Jovanotti -. Io sono riuscito a tenere a bada tutti i parenti. Proiettavano su Teresa la loro preoccupazione”. Adesso il cantante ripensa a quei mesi “in maniera un po’ più razionale. Quello che ho imparato da padre è che queste cose si affrontano, con strumenti evoluti e complessi, un giorno alla volta, con un obiettivo davanti e guardando al futuro, con coraggio, speranza e fiducia. Queste sono le parole fondamentali. Ma ne aggiungerei una, forse un po’ più astratta ma necessaria: con l’amore“.

Gianni Morandi, "L'allegria" è il nuovo singolo scritto da Jovanotti/ "Ballate e..."

IL TUMORE DELLA FIGLIA DI JOVANOTTI, MESI FA L’ANNUNCIO DI TERESA CHERUBINI

Parlando del tumore di sua figlia Teresa, Jovanotti si è rivolto alla platea del Manzoni: “La vulnerabilità ci rende più umani, più consapevoli e quindi anche più forti”. Teresa Cherubini aveva annunciato nei mesi scorsi sui social di aver sconfitto il linfoma di Hodgkin: “Dopo mesi di ansie e paura la storia è finita e posso raccontarla – aveva scritto la ragazza di 22 anni – I mesi passavano e non facevo che peggiorare: a giugno 2020 il prurito si è sparso per tutto il corpo, non riuscivo più a dormire (…) e quando mi si è ingrossato un linfonodo sotto il braccio ho capito che era qualcosa di più serio”.

Testo Penso positivo di Jovanotti, cover Sanremo 2021/ Le critiche su San Patrignano

Teresa Cherubini, giovane disegnatrice e fumettista figlia di Jovanotti, ha poi concluso nel post con una frase positiva e fondamentale: “La malattia ormai se n’è andata”. Tanti i nomi celebri che avevano sentito la necessità di esprimere la propria gioia di fronte alla notizia della guarigione della ragazza. Il mondo dello spettacolo, da Giuliano Sangiorgi a Victoria Cabello fino a Elisa, aveva espressola propria vicinanza con commenti di grande affetto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA