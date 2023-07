Jovanotti in sedia a rotelle dopo l’incidente in bici/ “Sto bene, ma devo evitare sforzi…”

Jovanotti, incidente in bici a Santo Domingo: operazioni riuscita e miglioramenti

Jovanotti è senza dubbio tra i massimi rappresentati della cultura musicale italiana; purtroppo però il suo nome è stato di recente accostato a notizie non proprio confortanti. Il cantautore è stato vittima di un brutto incidente in bici mentre si trovava a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. L’artista, durante una semplice passeggiata, è rovinosamente inciampato su un rallentatore del traffico. Con la caduta si è procurato diverse fratture che lo hanno poi costretto al ricovero con seguente operazione.

L’intervento chirurgico al quale si è sottoposto Jovanotti dopo l’incidente in bici è fortunatamente andato nel migliore dei modi. Lui stesso ha parlato così sui social: “L’intervento è andato bene, ora dolore fortissimo ma passerà. Grazie a tutti davvero, il vostro affetto è un antidolorifico magnifico“. Ora il cantante è alle prese con il percorso di guarigione e con i postumi dell’operazione e – come riporta Il fatto Quotidiano – con un video su Tik Tok ha aggiornato i suoi fan rispetto al prosieguo della convalescenza.

Jovanotti, la “promessa” ai fan dopo l’incidente in bici: “Ce la metto tutta!”

“Buongiorno a tutti ragazzi, sto sempre meglio… Oggi sto seduto un’oretta e piano piano iniziamo a fare un po’ di movimenti“. Queste le parole di Jovanotti nel video pubblicato su Tik Tok; nella clip si vede infatti come il cantante sia costretto su una sedia a rotelle per evitare sforzi di tipo fisico. I postumi dell’operazione d’urgenza al femore non sono da sottovalutare e sarà necessario per l’artista seguire tutta la routine per la riabilitazione. “Purtroppo dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi per cui per riprendere l’aereo c’è bisogno di un po’ di tempo”.

Parlando del suo amico Fabrizio Barra, Jovanotti ha spiegato di non essere ancora nelle condizioni di poter effettuare uno spostamento ad alta quota. La pressione in aereo potrebbe aumentare il rischio di trombosi per l’operazione subita al femore dopo l’incidente in bici. Il cantante – come riporta Il Fatto Quotidiano – ha poi aggiunto: “E’ necessario del tempo per ristabilire la circolazione del sangue senza rischi. E poi nel giro di, non so quanto ci vorrà… Io ce la metto tutta“.











