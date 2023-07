Perchè Mick Taylor ha lasciato i Rolling Stones?/ Dalla carriera da solista ai dissidi con Keith Richards

Mick Taylor, da sostituto di Brian Jones a pilastro dei Rolling Stones

A prescindere da gusti personali, cambi generazionali e mutamenti dell’industria musicale, i Rolling Stones sono e resteranno la band rock per eccellenza. E’ quasi superfluo dilungarsi sulle imprese artistiche del gruppo britannico fondato da Mick Jagger e che negli anni ha scritto la storia del panorama musicale. Cambi di formazione, contaminazioni e collaborazioni; nulla ha arrestato la vena creativa dei Rolling Stones con una fame costante dal punto di vista artistico.

Chi sono Bianca Jagger e Melanie Hamrick, ex moglie e fidanzata di Mick Jagger/ I rumor sul matrimonio

Eppure, anche per una “macchina perfetta” come i Rolling Stones, non sono mancate storie e retroscena che hanno arrestato leggermente la corsa della band; quasi pregiudicando il risultato artistico e produttivo. Uno degli eventi più chiacchierati nel tempo è stato certamente il controverso addio di Mick Taylor. Il chitarrista britannico entrò nella band nel 1969, inizialmente solo come sostituto di Brian Jones. Nello stesso anno venne però confermato nella formazione dei Rolling Stones.

Tedua e Sfera Ebbasta, cosa significa la parola 'Hoe'/ Titolo del nuovo brano trap dell'artista

Mick Taylor e le teorie sull’addio ai Rolling Stones: il “caso” di Keith Richards

La storia tra Mick Taylor e i Rolling Stones andò avanti per poco più di 5 anni ma inspiegabilmente ad un certo punto il rapportò si interruppe. Ancora oggi le ragioni della separazione risultano poco chiare date le tante teorie circolate nel tempo e paventate ancora oggi. Quella più plausibile e inflazionata riguarda la voglia di tentare la strada da solista. Dopo l’addio nel 1974 non trova però la fortuna sperata e resta ai margini del panorama discografico. Un’altra teoria sull’addio di Mick Taylor ai Rolling Stones riguarda un cambio artistico non gradito dal chitarrista. La svolta verso nuovi generi a dispetto del classico blues rock avrebbe generato dei malumori tra il britannico e gli altri componenti della band.

Shakira, esperienza choc per il videoclip di "Copa Vacia"/ "Mi hanno dovuto far uscire con una gru…"

Tra i motivi della separazione tra Mick Taylor e i Rolling Stones si è parlato anche del rapporto con Keith Richards. Quest’ultimo era alle prese con un periodo piuttosto turbolento per via di una forte dipendenza dall’eroina. La situazione avrebbe – secondo alcuni – portato alla definitiva rottura tra il chitarrista britannico e la band a causa di una mancata presa di posizione da parte di Mick Jagger. In ogni caso, l’artista ha avuto modo di ricongiungersi con i compagni nel 2013, in occasione del 50esimo anniversario della band; da allora, suona più che volentieri agli eventi dei Rolling Stones.











© RIPRODUZIONE RISERVATA